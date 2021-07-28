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Посол России назвал условие исключения США из списка недружественных стран

Посол России назвал условие исключения США из списка недружественных стран - РИА Новости, 28.07.2021

Посол России назвал условие исключения США из списка недружественных стран

США, если они хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, должны пересмотреть подходы к России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:30

2021-07-28T09:30

2021-07-28T10:02

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США, если они хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, должны пересмотреть подходы к России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Очевидно, что пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях. Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены", - сказал Антонов."В то же время постоянно доносим до коллег, что открыты к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона. Как она откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на Женевском саммите", - добавил Антонов.Он также сказал, что ему не известно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка."В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно", - сказал посол."Думаю, коллеги прекрасно осознают, что указанный перечень стал закономерным следствием враждебных действий по ухудшению условий работы российских диппредставительств в США. В нелепой "охоте на ведьм" Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников. Регулярно осуществляются массовые высылки российских дипломатов. Нам закрыт доступ в собственные дома с тех пор, как американские власти по-гангстерски прибрали к рукам шесть дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью России и обладающих иммунитетом", - заявил Антонов.По его словам, "в ответ на очередную санкционную агрессию 15 апреля мы были вынуждены предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США, как "недружественному государству", нанимать граждан России и третьих стран". "К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена "противником Америки". Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

https://ria.ru/20210722/bayden-1742319757.html

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россия, нато, анатолий антонов, чехия, сша, в мире