Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/srok-1743253697.html
В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка
В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка - РИА Новости, 28.07.2021
В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка
Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ульяновской области, которая отказалась от госпитализации своего ребенка, а тот вскоре умер от хронического... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:43
2021-07-28T12:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ульяновской области, которая отказалась от госпитализации своего ребенка, а тот вскоре умер от хронического заболевания, сообщает в среду региональное управление СК РФ.По данным следствия, в июне ребенок восьми или девяти лет (судя по году рождения) поступил в районную больницу с жалобами на боли в животе, где врачи провели его осмотр и назначили ряд анализов. Однако после отказа матери ребенка от госпитализации ребенка отпустили домой.Через пять дней, по данным Следственного комитета, после повторного обращения в больницу с аналогичными жалобами ребенка все-таки положили в больницу.Через три недели ребенку стало хуже, а еще через пять дней врачи обнаружили у него хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее медикам известно не было. Несмотря на проводимое лечение, ребенок скончался.Как пишет издание Life, мать ребенка только спустя полмесяца после госпитализации сына сообщила врачам, что у нее ВИЧ. Тогда медики сделали анализ и выявили ВИЧ у ребенка, но, несмотря на откорректированное лечение, спасти его не удалось. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает."Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ульяновской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.Эта статья предполагает максимально два года лишения свободы.
https://ria.ru/20210725/padenie-1742791477.html
https://ria.ru/20210721/rebenok-1742199815.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия
12:43 28.07.2021
 
В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка

СК завел дело на жительницу Ульяновской области, которая отказалась от госпитализации своего ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ульяновской области, которая отказалась от госпитализации своего ребенка, а тот вскоре умер от хронического заболевания, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в июне ребенок восьми или девяти лет (судя по году рождения) поступил в районную больницу с жалобами на боли в животе, где врачи провели его осмотр и назначили ряд анализов. Однако после отказа матери ребенка от госпитализации ребенка отпустили домой.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 13:32
В Якутске ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома
Через пять дней, по данным Следственного комитета, после повторного обращения в больницу с аналогичными жалобами ребенка все-таки положили в больницу.
Через три недели ребенку стало хуже, а еще через пять дней врачи обнаружили у него хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее медикам известно не было. Несмотря на проводимое лечение, ребенок скончался.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
21 июля, 13:47
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале
Как пишет издание Life, мать ребенка только спустя полмесяца после госпитализации сына сообщила врачам, что у нее ВИЧ. Тогда медики сделали анализ и выявили ВИЧ у ребенка, но, несмотря на откорректированное лечение, спасти его не удалось. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ульяновской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.
Эта статья предполагает максимально два года лишения свободы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния