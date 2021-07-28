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В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка

В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка - РИА Новости, 28.07.2021

В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ульяновской области, которая отказалась от госпитализации своего ребенка, а тот вскоре умер от хронического... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:43

2021-07-28T12:43

2021-07-28T12:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ульяновской области, которая отказалась от госпитализации своего ребенка, а тот вскоре умер от хронического заболевания, сообщает в среду региональное управление СК РФ.По данным следствия, в июне ребенок восьми или девяти лет (судя по году рождения) поступил в районную больницу с жалобами на боли в животе, где врачи провели его осмотр и назначили ряд анализов. Однако после отказа матери ребенка от госпитализации ребенка отпустили домой.Через пять дней, по данным Следственного комитета, после повторного обращения в больницу с аналогичными жалобами ребенка все-таки положили в больницу.Через три недели ребенку стало хуже, а еще через пять дней врачи обнаружили у него хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее медикам известно не было. Несмотря на проводимое лечение, ребенок скончался.Как пишет издание Life, мать ребенка только спустя полмесяца после госпитализации сына сообщила врачам, что у нее ВИЧ. Тогда медики сделали анализ и выявили ВИЧ у ребенка, но, несмотря на откорректированное лечение, спасти его не удалось. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает."Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ульяновской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.Эта статья предполагает максимально два года лишения свободы.

https://ria.ru/20210725/padenie-1742791477.html

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россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия