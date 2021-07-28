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В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу - РИА Новости, 28.07.2021
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:43
2021-07-28T15:43
2021-07-28T15:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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общество
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российский фонд прямых инвестиций
гватемала (республика)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся, говорится в сообщении фонда."РФПИ приветствует заявление главы Минздрава республики Гватемала Амелии Флорес о заключении нового контракта на поставку российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в республику. Поставки продолжатся", - сообщил представитель РФПИ.Флорес в ходе пресс-конференции, которая опубликована в блоге правительства Гватемалы в Twitter, заявила, что в рамках обновленного соглашения с РФПИ в Гватемалу до конца этого года будет по согласованному графику поставлен весь предоплаченный объем вакцины "Спутник V" - половина от изначального объема заказа."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, в мире, российский фонд прямых инвестиций, гватемала (республика)
15:43 28.07.2021 (обновлено: 15:51 28.07.2021)
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу
Российский фонд прямых инвестиций и Гватемала обновили контракт по вакцине "Спутник V"