https://ria.ru/20210728/sputnik-1743292689.html

В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу

В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу - РИА Новости, 28.07.2021

В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:43

2021-07-28T15:43

2021-07-28T15:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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общество

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российский фонд прямых инвестиций

гватемала (республика)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся, говорится в сообщении фонда."РФПИ приветствует заявление главы Минздрава республики Гватемала Амелии Флорес о заключении нового контракта на поставку российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в республику. Поставки продолжатся", - сообщил представитель РФПИ.Флорес в ходе пресс-конференции, которая опубликована в блоге правительства Гватемалы в Twitter, заявила, что в рамках обновленного соглашения с РФПИ в Гватемалу до конца этого года будет по согласованному графику поставлен весь предоплаченный объем вакцины "Спутник V" - половина от изначального объема заказа."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

гватемала (республика)

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