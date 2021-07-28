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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/sputnik-1743292689.html
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу - РИА Новости, 28.07.2021
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:43
2021-07-28T15:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
в мире
российский фонд прямых инвестиций
гватемала (республика)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся, говорится в сообщении фонда."РФПИ приветствует заявление главы Минздрава республики Гватемала Амелии Флорес о заключении нового контракта на поставку российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в республику. Поставки продолжатся", - сообщил представитель РФПИ.Флорес в ходе пресс-конференции, которая опубликована в блоге правительства Гватемалы в Twitter, заявила, что в рамках обновленного соглашения с РФПИ в Гватемалу до конца этого года будет по согласованному графику поставлен весь предоплаченный объем вакцины "Спутник V" - половина от изначального объема заказа."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, в мире, российский фонд прямых инвестиций, гватемала (республика)
15:43 28.07.2021 (обновлено: 15:51 28.07.2021)
 
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" в Гватемалу

Российский фонд прямых инвестиций и Гватемала обновили контракт по вакцине "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Гватемала обновили контракт по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, ее поставки в страну продолжатся, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ приветствует заявление главы Минздрава республики Гватемала Амелии Флорес о заключении нового контракта на поставку российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в республику. Поставки продолжатся", - сообщил представитель РФПИ.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Флорес в ходе пресс-конференции, которая опубликована в блоге правительства Гватемалы в Twitter, заявила, что в рамках обновленного соглашения с РФПИ в Гватемалу до конца этого года будет по согласованному графику поставлен весь предоплаченный объем вакцины "Спутник V" - половина от изначального объема заказа.
"Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбществоВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийГватемала (республика)
 
 
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