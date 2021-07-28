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Туризм
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В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни - РИА Новости, 28.07.2021
В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
В Сочи закончились сильные ливни, на курорте установилась ясная погода, в ближайшие дни осадков не ожидается, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:40
2021-07-28T15:40
туризм
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новости - туризм
гидрометцентр
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. В Сочи закончились сильные ливни, на курорте установилась ясная погода, в ближайшие дни осадков не ожидается, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре муниципалитета.Сильные дожди 27 июля наблюдались в Дагомысе и Хосте."Штормовое предупреждение действовало до конца суток 27.07.21 года. Ливни были в Западном Дагомысе. За час ‪с 11.00 до 12.00‬ выпало 25,3 миллиметров осадков", – отметила собеседница агентства.Ранее сообщалось, что на курорте будет действовать штормовое предупреждение, возможны сильные дожди, смерчи. Однако ливни в Дагомысе и Хосте прошли без последствий. В Адлерском и Центральном районах осадков не наблюдалось.
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, гидрометцентр, сочи
15:40 28.07.2021
 
В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни

В Сочи закончились сильные ливни, на курорте установилась ясная погода

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. В Сочи закончились сильные ливни, на курорте установилась ясная погода, в ближайшие дни осадков не ожидается, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре муниципалитета.
Сильные дожди 27 июля наблюдались в Дагомысе и Хосте.
"Штормовое предупреждение действовало до конца суток 27.07.21 года. Ливни были в Западном Дагомысе. За час ‪с 11.00 до 12.00‬ выпало 25,3 миллиметров осадков", – отметила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что на курорте будет действовать штормовое предупреждение, возможны сильные дожди, смерчи. Однако ливни в Дагомысе и Хосте прошли без последствий. В Адлерском и Центральном районах осадков не наблюдалось.
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