https://ria.ru/20210728/sochi-1743289784.html

В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни

В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни - РИА Новости, 28.07.2021

В Сочи рассказали, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни

В Сочи закончились сильные ливни, на курорте установилась ясная погода, в ближайшие дни осадков не ожидается, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:40

2021-07-28T15:40

2021-07-28T15:40

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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. В Сочи закончились сильные ливни, на курорте установилась ясная погода, в ближайшие дни осадков не ожидается, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре муниципалитета.Сильные дожди 27 июля наблюдались в Дагомысе и Хосте."Штормовое предупреждение действовало до конца суток 27.07.21 года. Ливни были в Западном Дагомысе. За час ‪с 11.00 до 12.00‬ выпало 25,3 миллиметров осадков", – отметила собеседница агентства.Ранее сообщалось, что на курорте будет действовать штормовое предупреждение, возможны сильные дожди, смерчи. Однако ливни в Дагомысе и Хосте прошли без последствий. В Адлерском и Центральном районах осадков не наблюдалось.

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сочи

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