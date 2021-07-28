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Гособвинение запросило для Соболь два года ограничения свободы
Гособвинение запросило для Соболь два года ограничения свободы - РИА Новости, 28.07.2021
Гособвинение запросило для Соболь два года ограничения свободы
Представитель прокуратуры попросил назначить 2 года ограничения свободы экс-юристу ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь в ходе прений по... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:13
2021-07-28T19:24
альянс врачей
россия
любовь соболь
pussy riot
москва
происшествия
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представитель прокуратуры попросил назначить 2 года ограничения свободы экс-юристу ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь в ходе прений по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Прокуратура попросила назначить Любови 2 года ограничения свободы. То есть не выходить из дома с 22 до 6, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы", - сказал он.В суде уточнили, что прокурор попросил запретить Соболь в течение двух лет выезжать за пределы муниципального образования, то есть района, где она сейчас проживает. Гособвинитель также попросил обязать подсудимую являться четыре раза в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию.Другими фигурантами дела являются пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции в поддержку Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html
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альянс врачей, россия, любовь соболь, pussy riot, москва, происшествия, фонд борьбы с коррупцией
18:13 28.07.2021 (обновлено: 19:24 28.07.2021)
 
Гособвинение запросило для Соболь два года ограничения свободы

Гособвинение запросило для экс-юриста ФБК* Любови Соболь два года ограничения свободы

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанк Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы
 Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представитель прокуратуры попросил назначить 2 года ограничения свободы экс-юристу ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь в ходе прений по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Прокуратура попросила назначить Любови 2 года ограничения свободы. То есть не выходить из дома с 22 до 6, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы", - сказал он.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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В суде уточнили, что прокурор попросил запретить Соболь в течение двух лет выезжать за пределы муниципального образования, то есть района, где она сейчас проживает. Гособвинитель также попросил обязать подсудимую являться четыре раза в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию.
Другими фигурантами дела являются пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
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Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несогласованные протестные акции в поддержку Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Альянс врачейРоссияЛюбовь СобольPussy RiotМоскваПроисшествияФонд борьбы с коррупцией
 
 
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