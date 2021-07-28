https://ria.ru/20210728/snbo-1743343840.html

Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО

Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО - РИА Новости, 28.07.2021

Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:12

2021-07-28T20:12

2021-07-28T20:14

валерий залужный

руслан хомчак

михаил коваль

владимир зеленский

украина

справки

в мире

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства в среду."Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака", - говорится в тексте указа.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе президента, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО назначен Хомчак.

https://ria.ru/20210725/ukraina-1742832038.html

украина

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валерий залужный, руслан хомчак, михаил коваль, владимир зеленский, украина, справки, в мире