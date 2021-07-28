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Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:12
2021-07-28T20:12
2021-07-28T20:14
валерий залужный
руслан хомчак
михаил коваль
владимир зеленский
украина
справки
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства в среду."Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака", - говорится в тексте указа.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе президента, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО назначен Хомчак.
https://ria.ru/20210725/ukraina-1742832038.html
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валерий залужный, руслан хомчак, михаил коваль, владимир зеленский, украина, справки, в мире
20:12 28.07.2021 (обновлено: 20:14 28.07.2021)
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил Валерия Залужного в состав СНБО Украины