Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/snbo-1743343840.html
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:12
2021-07-28T20:14
валерий залужный
руслан хомчак
михаил коваль
владимир зеленский
украина
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624873_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_ac1acdd59c098e8a6202f148c2df8fd8.jpg
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства в среду."Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака", - говорится в тексте указа.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе президента, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО назначен Хомчак.
https://ria.ru/20210725/ukraina-1742832038.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624873_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_c4df2c9ef674ec977a06f4ed3a2d2931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий залужный, руслан хомчак, михаил коваль, владимир зеленский, украина, справки, в мире
20:12 28.07.2021 (обновлено: 20:14 28.07.2021)
 
Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил в состав СНБО

Зеленский ввел нового главкома Вооруженных сил Валерия Залужного в состав СНБО Украины

© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : ВСУ
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства в среду.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака", - говорится в тексте указа.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 21:15
СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе президента, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО назначен Хомчак.
 
Валерий ЗалужныйРуслан ХомчакМихаил КовальВладимир ЗеленскийУкраинаСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния