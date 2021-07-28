https://ria.ru/20210728/snapdragom-1743260263.html

Характеристики нового процессора для мощных смартфонов попали в Сеть

Характеристики нового процессора для мощных смартфонов попали в Сеть - РИА Новости, 28.07.2021

Характеристики нового процессора для мощных смартфонов попали в Сеть

Совершенно новый процессор Snapdragon 898 для флагманских Android-устройств станет значительно мощнее предшественника. Информация о новом чипе появилась в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:20

2021-07-28T13:20

2021-07-28T13:20

наука

qualcomm

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593729140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e84fe8447d15fd39006fd0f527a10a95.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совершенно новый процессор Snapdragon 898 для флагманских Android-устройств станет значительно мощнее предшественника. Информация о новом чипе появилась в Weibo.В процессоре будет использоваться четырехкластерная структура из восьми ядер. Основным станет суперъядро X2 Kryo 780 с частотой 3,09 ГГц. Разработка ARM придет на смену X1, который вызывал нарекания пользователей высоким нагревом и нестабильностью работы.По предварительным данным бенчмарка GeekBench 5 чип Snapdragon 898 набирает в однопоточном режиме около 1250 баллов, а в многоядерном — 4000 баллов. В AnTuTu устройство с этим процессором наберет более миллиона баллов.До нового Snapdragon 898, который будет представлен в ноябре-декабре 2021 года, появится Snapdragon 888 Plus. Смартфоны же на 898-м будут выпускаться уже в следующем году.

https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google android, технологии