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Характеристики нового процессора для мощных смартфонов попали в Сеть
Характеристики нового процессора для мощных смартфонов попали в Сеть - РИА Новости, 28.07.2021
Характеристики нового процессора для мощных смартфонов попали в Сеть
Совершенно новый процессор Snapdragon 898 для флагманских Android-устройств станет значительно мощнее предшественника. Информация о новом чипе появилась в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:20
2021-07-28T13:20
2021-07-28T13:20
наука
qualcomm
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технологии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совершенно новый процессор Snapdragon 898 для флагманских Android-устройств станет значительно мощнее предшественника. Информация о новом чипе появилась в Weibo.В процессоре будет использоваться четырехкластерная структура из восьми ядер. Основным станет суперъядро X2 Kryo 780 с частотой 3,09 ГГц. Разработка ARM придет на смену X1, который вызывал нарекания пользователей высоким нагревом и нестабильностью работы.По предварительным данным бенчмарка GeekBench 5 чип Snapdragon 898 набирает в однопоточном режиме около 1250 баллов, а в многоядерном — 4000 баллов. В AnTuTu устройство с этим процессором наберет более миллиона баллов.До нового Snapdragon 898, который будет представлен в ноябре-декабре 2021 года, появится Snapdragon 888 Plus. Смартфоны же на 898-м будут выпускаться уже в следующем году.
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qualcomm, google android, технологии
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Совершенно новый процессор Snapdragon 898 для флагманских Android
-устройств станет значительно мощнее предшественника. Информация о новом чипе появилась
в Weibo
.
В процессоре будет использоваться четырехкластерная структура из восьми ядер. Основным станет суперъядро X2 Kryo 780 с частотой 3,09 ГГц. Разработка ARM придет на смену X1, который вызывал нарекания пользователей высоким нагревом и нестабильностью работы.
По предварительным данным бенчмарка GeekBench 5 чип Snapdragon 898 набирает в однопоточном режиме около 1250 баллов, а в многоядерном — 4000 баллов. В AnTuTu устройство с этим процессором наберет более миллиона баллов.
До нового Snapdragon 898, который будет представлен в ноябре-декабре 2021 года, появится Snapdragon 888 Plus. Смартфоны же на 898-м будут выпускаться уже в следующем году.