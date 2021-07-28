https://ria.ru/20210728/sirota-1743220461.html

В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме

В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме - РИА Новости, 28.07.2021

В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме

Уголовное дело возбуждено в Крыму о халатности должностных лиц чиновников администрации Красногвардейского района, которые выдали девушке-сироте с маленьким... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:21

2021-07-28T10:21

2021-07-28T10:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

севастополь

котельниково

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму о халатности должностных лиц чиновников администрации Красногвардейского района, которые выдали девушке-сироте с маленьким ребенком неприспособленную для жилья квартиру в полузаброшенном доме.Двадцатичетырехлетняя девушка-сирота сообщила в соцсетях, что администрация Красногвардейского района Крыма выделила ей квартиру в селе Котельниково, которая не приспособлена для жилья. Многоквартирный дом находится в антисанитарном ветхом состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение. В 48 квартирах в доме проживает лишь 12 человек, один подъезд пустует полностью, установили следователи."Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать жилое помещение девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.С девушкой встретился глава СУСК региона Владимир Терентьев, который поручил оказать содействие в получении жилья в том селе, где она на данный момент живет со своим ребенком. Он также поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.

https://ria.ru/20210720/sud-1742005284.html

россия

севастополь

котельниково

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россия, следственный комитет россии (ск рф), севастополь, котельниково, происшествия