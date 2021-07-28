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В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме
В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме
Уголовное дело возбуждено в Крыму о халатности должностных лиц чиновников администрации Красногвардейского района, которые выдали девушке-сироте с маленьким... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:21
2021-07-28T10:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
котельниково
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму о халатности должностных лиц чиновников администрации Красногвардейского района, которые выдали девушке-сироте с маленьким ребенком неприспособленную для жилья квартиру в полузаброшенном доме.Двадцатичетырехлетняя девушка-сирота сообщила в соцсетях, что администрация Красногвардейского района Крыма выделила ей квартиру в селе Котельниково, которая не приспособлена для жилья. Многоквартирный дом находится в антисанитарном ветхом состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение. В 48 квартирах в доме проживает лишь 12 человек, один подъезд пустует полностью, установили следователи."Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать жилое помещение девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.С девушкой встретился глава СУСК региона Владимир Терентьев, который поручил оказать содействие в получении жилья в том селе, где она на данный момент живет со своим ребенком. Он также поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.
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россия
севастополь
котельниково
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россия, следственный комитет россии (ск рф), севастополь, котельниково, происшествия
10:21 28.07.2021
 
В Крыму чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме

СК завел дело на чиновников в Крыму, выдавших сироте с ребенком квартиру в полузаброшенном доме

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму о халатности должностных лиц чиновников администрации Красногвардейского района, которые выдали девушке-сироте с маленьким ребенком неприспособленную для жилья квартиру в полузаброшенном доме.
Двадцатичетырехлетняя девушка-сирота сообщила в соцсетях, что администрация Красногвардейского района Крыма выделила ей квартиру в селе Котельниково, которая не приспособлена для жилья. Многоквартирный дом находится в антисанитарном ветхом состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение. В 48 квартирах в доме проживает лишь 12 человек, один подъезд пустует полностью, установили следователи.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать жилое помещение девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
С девушкой встретился глава СУСК региона Владимир Терентьев, который поручил оказать содействие в получении жилья в том селе, где она на данный момент живет со своим ребенком. Он также поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 12:18
На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СевастопольКотельниковоПроисшествия
 
 
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