https://ria.ru/20210728/shkoly-1743283369.html
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии - РИА Новости, 28.07.2021
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым наличие в России школ, которые находятся в аварийном состоянии. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:54
2021-07-28T14:54
2021-07-28T15:07
владимир путин
образование - общество
общество
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым наличие в России школ, которые находятся в аварийном состоянии."Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но, тем не менее, недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии", - сказал он на совещании о подготовке к учебному году.Путин подчеркнул, что эта программа должна быть подготовлена правительством до конца этого года с выделением необходимого финансирования.
https://ria.ru/20210416/shkola-1728509562.html
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владимир путин, образование - общество, общество, россия
14:54 28.07.2021 (обновлено: 15:07 28.07.2021)
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Президент Путин: в России недопустимо наличие школ в аварийном состоянии
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
назвал недопустимым наличие в России
школ, которые находятся в аварийном состоянии.
"Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но, тем не менее, недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии", - сказал он на совещании о подготовке к учебному году.
Путин подчеркнул, что эта программа должна быть подготовлена правительством до конца этого года с выделением необходимого финансирования.