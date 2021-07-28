https://ria.ru/20210728/shkoly-1743283369.html

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии - РИА Новости, 28.07.2021

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым наличие в России школ, которые находятся в аварийном состоянии. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:54

2021-07-28T14:54

2021-07-28T15:07

владимир путин

образование - общество

общество

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым наличие в России школ, которые находятся в аварийном состоянии."Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но, тем не менее, недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии", - сказал он на совещании о подготовке к учебному году.Путин подчеркнул, что эта программа должна быть подготовлена правительством до конца этого года с выделением необходимого финансирования.

https://ria.ru/20210416/shkola-1728509562.html

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2021

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владимир путин, образование - общество, общество, россия