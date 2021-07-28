https://ria.ru/20210728/shakhtery-1743156931.html

"За державу обидно": как шахтеры Кузбасса стали охранниками

Выгнали на поверхность. Как выживают бывшие шахтеры Кузбасса

"За державу обидно": как шахтеры Кузбасса стали охранниками

Еще недавно Прокопьевск был одним из крупнейших угледобывающих городов Кузбасса. Сегодня здесь ни одной шахты. Разработки при этом ведут — открытым способом. На РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:00

2021-07-28T08:00

2021-07-28T17:46

россия

южный кузбасс

прокопьевск

ссср

кемеровская область

зарплата

безработица

общество

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ПРОКОПЬЕВСК, 28 июл — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Еще недавно Прокопьевск был одним из крупнейших угледобывающих городов Кузбасса. Сегодня здесь ни одной шахты. Разработки при этом ведут — открытым способом. На таком производстве сотрудников минимум, поэтому многих горняков уволили. Как живет бывший моногород в новых условиях — в репортаже РИА Новости."Волга" на шесть зарплатРастянувшийся на несколько десятков километров Прокопьевск напоминает гигантского осьминога. Город состоит из хаотично разбросанных районов: где было больше угля, там и селили людей. При СССР здесь одновременно работали 16 шахт. В то время горняки получали большие деньги.Закрываться шахты стали после кризиса 2008-го — из-за нерентабельности. Дольше всех продержалась "Дзержинская" — остановилась два года назад. Владельцы предприятий утверждали: угольные пласты в Прокопьевске — крутопадающие, поэтому их сложно и дорого разрабатывать."Кто газоны стрижет, кто в свинарнике"Старовойтов провел в забое 18 лет. Он кавалер всех трех степеней знака "Шахтерская слава". Получив шейный остеохондроз, перешел в профсоюз. В 2014-м, когда закрыли "Зенковскую", карьера закончилась. Оставшись без работы в 50 лет, занялся фермерством, разводит скот, пчел на лесной пасеке.Большинство бывших коллег тоже не смогли устроиться по профессии.Горный инженер и специалист по управлению взрывными работами Алексей Чуваев — директор службы охраны труда в прокопьевском театре. Добычей угля занимался десять лет, не раз спускался в забой.Владельцы закрывающихся шахт заявляли, что предлагали людям помощь с трудоустройством и переобучением. Однако горняки это отрицают."Ни от кого такого не слышал, хотя допускаю, что единичные предложения могли поступать. Но в целом все было ровно наоборот", — рассказывает один из бывших руководителей прокопьевских шахтеров.Чуваев обращает внимание, что большинству местных специалистов сегодня 40-50 лет."Найти новую работу в таком возрасте в принципе сложно, — говорит он. — Многие спиваются"."На поверхности работы никакой"Андрей Меркуленко устроился на шахту в Осинниках — в полутора часах езды от Прокопьевска.График — трое суток через трое. На шахту выезжает в четыре утра."Конечно, если появится что-то поближе, поменяю даже сферу деятельности", —признается Меркуленко.Он получает 50 тысяч рублей. Для Кемеровской области — высокая зарплата. Согласно исследованию trud.com, средний доход жителя Прокопьевска — около 33 тысяч."Только плакать хочется"Старый "УАЗ" Старовойтова, на котором от езды по ухабам давно отказали рессоры, грохочет по проселкам: "Здесь уже тридцать лет грейдер не проходил".Тормозим у "Зенковской", где работало 3200 человек. Вокруг бывшие ремонтные мастерские — сейчас это горы кирпича, хотя закрылось предприятие всего семь лет назад. По словам Старовойтова, на одной только этой шахте запасов угля хватило бы как минимум на 30-40 лет. Тем более что пласты исследованы и полностью подготовлены.На соседней "Дзержинской" свалены тонны угля. То и дело проезжает "БелАЗ", несмотря на то, что разработку давно не ведут."Это просто склад", — поясняет человек с черным от угольной пыли лицом.Пласт разрабатывают буквально в ста метрах — уже вне самой шахты. Понятно, откуда на вокзале Прокопьевска столько вагонов, доверху груженных углем.Прокопьевск в разрезеРазрезы сами шахтеры называют главной бедой региона. В окрестностях Прокопьевска таких мест несколько. Добычу ведут верховым способом: сдирают пласт почвы там, где уголь выходит к поверхности. Последствия видны невооруженным глазом — вокруг огромные пятна голой почвы, засохшие сосны на краю обрывов.Старовойтов и другие активисты писали жалобы на неэкологичный способ добычи в прокуратуру, в природную охрану. В итоге разработку остановили только на одном из десяти разрезов.Бывший горняк Алексей Чуваев уверен: сами по себе угольные разрезы — "дело неплохое", если только соблюдать технологию. Однако за этим не следят.Яркий пример в угольной пылиВечером в Прокопьевске немноголюдно. В середине 80-х здесь было почти 270 тысяч жителей. Согласно последней переписи, осталось 190 тысяч."По ощущениям — цифры завышены, — говорит исследователь истории города Александр Пащенко. — За последние 15 лет произошел сильный отток населения. Я лично знаю очень много семей, уехавших в крупные города Сибири и в Москву".До недавнего времени в Прокопьевске работали четыре филиала университетов. Сейчас остался один — Новокузнецкого КузГТУ. После закрытия шахт и вузов, по словам Пащенко, город попал в демографическую ловушку.Впрочем, следующее поколение местных жителей, видимо, адаптировалось.Михаил Худяков, 33-летний уроженец Прокопьевска, по стопам отца в сферу добычи угля не пошел — дает уроки английского языка."В детстве я заглядывал к отцу в котельную — он работал там начальником, — вспоминает Михаил. — Не могу сказать, что мне категорически не нравилось, но я видел эту грязь, шумящие котлы. Наблюдал, как он теряет слух, болеет цингой. Отец посвятил всю жизнь горному делу. Умер от рака легких в 60 лет. Я благодарен родителям, но тогда было другое время".Худяков подчеркивает, что почти все его знакомые тоже нашли занятия по душе. Дети бывших шахтеров стали дизайнерами, массажистами, фотографами, инкассаторами.

https://ria.ru/20210624/ugol-1738321063.html

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южный кузбасс, прокопьевск, ссср, кемеровская область, зарплата, безработица, общество