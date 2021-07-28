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Актриса, играющая в приквеле "Игры престолов", рассказала о своем персонаже

Актриса, играющая в приквеле "Игры престолов", рассказала о своем персонаже - РИА Новости, 28.07.2021

Актриса, играющая в приквеле "Игры престолов", рассказала о своем персонаже

Актриса Оливия Кук, исполняющая одну из главных ролей в приквеле "Игры престолов", рассказала о своем персонаже, сообщает Collider. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T04:36

2021-07-28T04:36

2021-07-28T04:36

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игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актриса Оливия Кук, исполняющая одну из главных ролей в приквеле "Игры престолов", рассказала о своем персонаже, сообщает Collider. Ее героиня — королева Алисента Хайтауэр, вторая жена короля Визериса Таргариена, которая будет бороться с супругом и падчерицей за власть, потому что мечтает, чтобы трон достался ее сыновьям."Она очень сложная. Думаю, люди захотят увидеть в ней все самое плохое", — говорит артистка.По мнению Кук, зрителям потребуется время, чтобы понять Алисенту и ее мотивы. Она отметила, что, судя по предыдущим выпускам "Игры престолов", отношение аудитории к персонажам может меняться от сезона к сезону. Артистка не знает, как фанаты сериала встретят новых героев, однако она уверяет, что их образы хорошо прописаны. Приквел называется "Дом дракона". Он основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Действие в нем разворачивается за 300 лет до событий, описанных в "Игре престолов"Съемки проекта начались в апреле 2021 года. Его премьера запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210519/kino-1732824643.html

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2021

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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал)