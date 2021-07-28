23:29 28.07.2021 (обновлено: 01:45 29.07.2021)
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"
Сенаторы-республиканцы пригрозили блокировкой назначений в Минфин США из-за "Северного потока — 2"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".
Выдержки из их письма на имя министра финансов Джанет Йеллен опубликовало агентство Bloomberg.
"Газопровод "Северный поток — 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", — говорится в послании.
Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".
"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.