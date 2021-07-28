https://ria.ru/20210728/senatory-1743356856.html

В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"

В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.07.2021

В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"

Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-28T23:29

2021-07-28T23:29

2021-07-29T01:45

россия

цены на нефть

северный поток — 2

министерство финансов сша

джанет йеллен

газпром

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Выдержки из их письма на имя министра финансов Джанет Йеллен опубликовало агентство Bloomberg. Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.

https://ria.ru/20210724/impichment-1742734246.html

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россия, цены на нефть, северный поток — 2, министерство финансов сша, джанет йеллен, газпром, джо байден, владимир путин, сша, украина