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В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.07.2021
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"
Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-28T23:29
2021-07-29T01:45
россия
цены на нефть
северный поток — 2
министерство финансов сша
джанет йеллен
газпром
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Выдержки из их письма на имя министра финансов Джанет Йеллен опубликовало агентство Bloomberg. Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.
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россия, цены на нефть, северный поток — 2, министерство финансов сша, джанет йеллен, газпром, джо байден, владимир путин, сша, украина
23:29 28.07.2021 (обновлено: 01:45 29.07.2021)
 
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"

Сенаторы-республиканцы пригрозили блокировкой назначений в Минфин США из-за "Северного потока — 2"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".
Выдержки из их письма на имя министра финансов Джанет Йеллен опубликовало агентство Bloomberg.
"Газопровод "Северный поток — 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", — говорится в послании.
Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".
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"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.
 
РоссияЦены на нефтьСеверный поток — 2Министерство финансов СШАДжанет ЙелленГазпромДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраина
 
 
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