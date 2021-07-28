https://ria.ru/20210728/sanktsii-1743188813.html

Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico

Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico - РИА Новости, 28.07.2021

Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico

Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения, сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T02:59

2021-07-28T02:59

2021-07-28T03:09

россия

вашингтон

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

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в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.Согласно изданию, советники Байдена не уверены, что введение санкций против российской власти приведет к ощутимым результатам. Высшие должностные лица из американской администрации утверждают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства, и ссылаются на аналогичные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.По данным Politico, в США опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России. Американские должностные лица, памятуя о "хаосе эры после Холодной войны", учитывают тот факт, что при подобном развитии событий российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки, отмечает издание.Politico напоминает, что сторонники Алексея Навального передали администрации Байдена список из 35 лиц, "близких к Путину", активы которых, по мнению активистов, необходимо заморозить.Издание Washington Post в начале года опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Согласно советнику Навального Леониду Волкову, в США готовы рассмотреть этот список, но возможные санкции Вашингтон хочет вводить вместе с другими странами. При этом Волков отметил, что согласование действий с партнерами может встретить отпор со стороны "благосклонно относящихся к Путину" мировых лидеров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявлял, что ФБК этим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210705/putin-1739821352.html

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россия, вашингтон, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире