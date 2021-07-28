02:59 28.07.2021 (обновлено: 03:09 28.07.2021)
Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Politico: администрация Байдена избегает введения санкций против Путина и его окружения
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Согласно изданию, советники Байдена не уверены, что введение санкций против российской власти приведет к ощутимым результатам. Высшие должностные лица из американской администрации утверждают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства, и ссылаются на аналогичные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Politico напоминает, что сторонники Алексея Навального передали администрации Байдена список из 35 лиц, "близких к Путину", активы которых, по мнению активистов, необходимо заморозить.
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Издание Washington Post в начале года опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
Согласно советнику Навального Леониду Волкову, в США готовы рассмотреть этот список, но возможные санкции Вашингтон хочет вводить вместе с другими странами. При этом Волков отметил, что согласование действий с партнерами может встретить отпор со стороны "благосклонно относящихся к Путину" мировых лидеров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявлял, что ФБК этим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.