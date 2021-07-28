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На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли
На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли - РИА Новости, 28.07.2021
На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли
Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:17
2021-07-28T15:44
ивано-франковская область
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в 13.58 (совпадает с мск) спасатели локализовали пожар.Позже руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович сообщила, что причина падения самолета устанавливается."На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не было", - сказала Перцович в эфире телеканала "Украина24".Пилот и трое пассажиров-иностранцев погибли в результате падения спортивного самолета в Ивано-Франковской области Украины, позже сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.По данным пресс-службы, в частном жилом доме, на который упал самолет, во время аварии людей не было.Спасатели потушили пожар, который возник в результате падения спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, позже сообщила пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям."В 14.47 (совпадает с мск) пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров, который произошел в результате падения легкомоторного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
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Последствия падения спортивного самолета на частный дом на Украине
Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека.
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ивано-франковская область, украина, происшествия, в мире
14:17 28.07.2021 (обновлено: 15:44 28.07.2021)
 
На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли

Госслужба по ЧС: спортивный самолет упал на частный дом на Украине, четыре человека погибли

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"Около 13.40 (совпадает с мск) вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 13.58 (совпадает с мск) спасатели локализовали пожар.
Позже руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович сообщила, что причина падения самолета устанавливается.
"На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не было", - сказала Перцович в эфире телеканала "Украина24".
Пилот и трое пассажиров-иностранцев погибли в результате падения спортивного самолета в Ивано-Франковской области Украины, позже сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в частном жилом доме, на который упал самолет, во время аварии людей не было.
Спасатели потушили пожар, который возник в результате падения спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, позже сообщила пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В 14.47 (совпадает с мск) пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров, который произошел в результате падения легкомоторного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
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