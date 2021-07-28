https://ria.ru/20210728/samolet-1743274061.html

На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли

На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли - РИА Новости, 28.07.2021

На Украине спортивный самолет упал на частный дом, четыре человека погибли

Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:17

2021-07-28T14:17

2021-07-28T15:44

ивано-франковская область

украина

происшествия

в мире

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в 13.58 (совпадает с мск) спасатели локализовали пожар.Позже руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович сообщила, что причина падения самолета устанавливается."На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не было", - сказала Перцович в эфире телеканала "Украина24".Пилот и трое пассажиров-иностранцев погибли в результате падения спортивного самолета в Ивано-Франковской области Украины, позже сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.По данным пресс-службы, в частном жилом доме, на который упал самолет, во время аварии людей не было.Спасатели потушили пожар, который возник в результате падения спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, позже сообщила пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям."В 14.47 (совпадает с мск) пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров, который произошел в результате падения легкомоторного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210719/samolet-1741888759.html

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Последствия падения спортивного самолета на частный дом на Украине Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека. 2021-07-28T14:17 true PT0M21S

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ивано-франковская область, украина, происшествия, в мире