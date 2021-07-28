https://ria.ru/20210728/salvador-1743349256.html
Экс-президента Сальвадора объявили в международный розыск
Экс-президента Сальвадора объявили в международный розыск - РИА Новости, 28.07.2021
Экс-президента Сальвадора объявили в международный розыск
Власти Сальвадора объявили в международный розыск бывшего президента и вице-президента страны Сальвадора Санчеса Серена, а также еще четверых членов... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:11
2021-07-28T21:11
2021-07-28T21:11
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МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости. Власти Сальвадора объявили в международный розыск бывшего президента и вице-президента страны Сальвадора Санчеса Серена, а также еще четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса, местонахождение которых неизвестно, по делу о незаконном обогащении и отмывании средств."Суд постановил задержать пятерых обвиняемых и выдать ордер на арест в отношении пяти скрывающихся человек... Судья также распорядился, выдать красный формуляр Интерпола в отношении 5 беглецов, в том числе бывшего президента Санчеса Серена и Херсона Мартинеса (бывший министр общественных работ), который называл себя "народным каменщиком", - написал президент Сальвадора Найиб Букеле в своем блоге в Twitter.К настоящему моменту по обвинению в незаконном обогащении и отмывании средств в 2009-2014 годах задержаны министры здравоохранения, финансов, труда и заместитель министра сельского хозяйства из кабинета президента Маурисио Фунеса. Местонахождение заместителя министра технологий, которого также намерены арестовать, не установлено.Согласно данным обвинения, в администрации экс-президента Фунеса было организовано хищение государственных средств - утвержденная законодательным собранием сумма расходов правительства по одной из статей выросла с 80 до 351 миллиона долларов, а бывший министр финансов без необходимой авторизации осуществлял денежные переводы чиновникам правительства в виде премий и незаконных бонусов.Сальвадор Санчес Серен занимал в 2009-2014 годах должность вице-президента Сальвадора, после чего на пять лет возглавил республику. Сейчас Санчесу Серену 77 лет.-0-
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найиб букеле, интерпол, сальвадор, в мире
Экс-президента Сальвадора объявили в международный розыск
Экс-президент Сальвадора Санчес Серен объявлен в международный розыск
МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости. Власти Сальвадора объявили в международный розыск бывшего президента и вице-президента страны Сальвадора Санчеса Серена, а также еще четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса, местонахождение которых неизвестно, по делу о незаконном обогащении и отмывании средств.
"Суд постановил задержать пятерых обвиняемых и выдать ордер на арест в отношении пяти скрывающихся человек... Судья также распорядился, выдать красный формуляр Интерпола
в отношении 5 беглецов, в том числе бывшего президента Санчеса Серена и Херсона Мартинеса (бывший министр общественных работ), который называл себя "народным каменщиком", - написал президент Сальвадора Найиб Букеле
в своем блоге в Twitter
.
К настоящему моменту по обвинению в незаконном обогащении и отмывании средств в 2009-2014 годах задержаны министры здравоохранения, финансов, труда и заместитель министра сельского хозяйства из кабинета президента Маурисио Фунеса. Местонахождение заместителя министра технологий, которого также намерены арестовать, не установлено.
Согласно данным обвинения, в администрации экс-президента Фунеса было организовано хищение государственных средств - утвержденная законодательным собранием сумма расходов правительства по одной из статей выросла с 80 до 351 миллиона долларов, а бывший министр финансов без необходимой авторизации осуществлял денежные переводы чиновникам правительства в виде премий и незаконных бонусов.
Сальвадор Санчес Серен занимал в 2009-2014 годах должность вице-президента Сальвадора
, после чего на пять лет возглавил республику. Сейчас Санчесу Серену 77 лет.-0-