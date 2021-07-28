https://ria.ru/20210728/ryabkov-1743348334.html

Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение

Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение - РИА Новости, 28.07.2021

Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение

РФ и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T21:01

2021-07-28T21:01

2021-07-28T21:01

россия

сергей рябков

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. РФ и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы к этому стремимся. Это не секрет, мы хотим обсуждать эти вопросы примерно в такой постановке, как вы сказали. Мы пока не договорились с американцами на эту тему. Американцы хотят обсуждать что-то другое и что-то еще", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, согласились ли США обсуждать на переговорах с РФ оборонительные и наступательные вооружения в их ядерном и неядерном оснащении."По большому счету, это сердцевина всей дискуссии, и я не хотел бы буквально с ходу все это представлять на публику. Мы только-только начали приближение к этой тематике", - добавил он.

https://ria.ru/20210728/kosachev-1743336265.html

россия

сша

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россия, сергей рябков, сша, в мире