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Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение
Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение - РИА Новости, 28.07.2021
Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение
РФ и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:01
2021-07-28T21:01
россия
сергей рябков
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. РФ и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы к этому стремимся. Это не секрет, мы хотим обсуждать эти вопросы примерно в такой постановке, как вы сказали. Мы пока не договорились с американцами на эту тему. Американцы хотят обсуждать что-то другое и что-то еще", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, согласились ли США обсуждать на переговорах с РФ оборонительные и наступательные вооружения в их ядерном и неядерном оснащении."По большому счету, это сердцевина всей дискуссии, и я не хотел бы буквально с ходу все это представлять на публику. Мы только-только начали приближение к этой тематике", - добавил он.
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россия, сергей рябков, сша, в мире
21:01 28.07.2021
 
Рябков рассказал, почему на переговорах не обсуждали ядерное вооружение

Рябков: Россия и США не договорились обсуждать вооружения в ядерном и неядерном оснащении

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. РФ и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы к этому стремимся. Это не секрет, мы хотим обсуждать эти вопросы примерно в такой постановке, как вы сказали. Мы пока не договорились с американцами на эту тему. Американцы хотят обсуждать что-то другое и что-то еще", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, согласились ли США обсуждать на переговорах с РФ оборонительные и наступательные вооружения в их ядерном и неядерном оснащении.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 19:15
Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком
"По большому счету, это сердцевина всей дискуссии, и я не хотел бы буквально с ходу все это представлять на публику. Мы только-только начали приближение к этой тематике", - добавил он.
 
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