https://ria.ru/20210728/rossiya-1743279698.html

Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле

Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.07.2021

Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле

В аппарате американского президента Джо Байдена и у его помощников ошибочное знание и понимание современной России, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:38

2021-07-28T14:38

2021-07-28T21:39

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В аппарате американского президента Джо Байдена и у его помощников ошибочное знание и понимание современной России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Здесь, наверное, нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. Понятно, что у этой аудитории востребованы такие бравурные заявления, но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом, его помощниками. И вот здесь как раз налицо ошибочное знание и понимание современной России", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201201/lavrov-1587086672.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика