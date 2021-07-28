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Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле
Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.07.2021
Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле
В аппарате американского президента Джо Байдена и у его помощников ошибочное знание и понимание современной России, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:38
2021-07-28T14:38
2021-07-28T21:39
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В аппарате американского президента Джо Байдена и у его помощников ошибочное знание и понимание современной России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Здесь, наверное, нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. Понятно, что у этой аудитории востребованы такие бравурные заявления, но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом, его помощниками. И вот здесь как раз налицо ошибочное знание и понимание современной России", — сказал Песков журналистам.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
14:38 28.07.2021 (обновлено: 21:39 28.07.2021)
Аппарат Байдена неправильно знает и понимает Россию, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Песков: у аппарата Байдена ошибочное знание и понимание России