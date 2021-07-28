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Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов - РИА Новости, 28.07.2021
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов
Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:56
2021-07-28T14:56
2021-07-28T14:56
мурманская область
чукотка
фонд развития гражданского общества
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
мурманская область
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МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый квартал 2021 года, сообщили в региональном министерстве информационной политики.Сообщается, что рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина РФ, Федерального казначейства и ФНС. Учитываются такие критерии, как отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общей численности населения, среднемесячная зарплата и ее отношение к минимальной стоимости жизни."Мурманская область в рейтинге делит шестое место с Республикой Саха (Якутия). На пятом месте – Ханты-Мансийский АО, на четвертом - Магаданская область, третье место делят Сахалинская область, Ненецкий АО и Москва, второе место принадлежит Чукотке, а первенство – у Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении.
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чукотка
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чукотка, фонд развития гражданского общества, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, мурманская область
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов
Мурманская область поднялась на шестое место в рейтинге соцэкономразвития регионов