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Мурманская область
https://ria.ru/20210728/reyting-1743283770.html
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов - РИА Новости, 28.07.2021
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов
Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:56
2021-07-28T14:56
мурманская область
чукотка
фонд развития гражданского общества
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
мурманская область
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МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый квартал 2021 года, сообщили в региональном министерстве информационной политики.Сообщается, что рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина РФ, Федерального казначейства и ФНС. Учитываются такие критерии, как отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общей численности населения, среднемесячная зарплата и ее отношение к минимальной стоимости жизни."Мурманская область в рейтинге делит шестое место с Республикой Саха (Якутия). На пятом месте – Ханты-Мансийский АО, на четвертом - Магаданская область, третье место делят Сахалинская область, Ненецкий АО и Москва, второе место принадлежит Чукотке, а первенство – у Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении.
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чукотка
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чукотка, фонд развития гражданского общества, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, мурманская область
14:56 28.07.2021
 
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов

Мурманская область поднялась на шестое место в рейтинге соцэкономразвития регионов

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый квартал 2021 года, сообщили в региональном министерстве информационной политики.
Сообщается, что рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина РФ, Федерального казначейства и ФНС. Учитываются такие критерии, как отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общей численности населения, среднемесячная зарплата и ее отношение к минимальной стоимости жизни.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 16:37Мурманская область
Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе
"Мурманская область в рейтинге делит шестое место с Республикой Саха (Якутия). На пятом месте – Ханты-Мансийский АО, на четвертом - Магаданская область, третье место делят Сахалинская область, Ненецкий АО и Москва, второе место принадлежит Чукотке, а первенство – у Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении.
 
Мурманская областьЧукоткаФонд развития гражданского обществаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная налоговая служба (ФНС России)МоскваМурманская область
 
 
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