https://ria.ru/20210728/reyting-1743283770.html

Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов

Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов - РИА Новости, 28.07.2021

Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов

Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:56

2021-07-28T14:56

2021-07-28T14:56

мурманская область

чукотка

фонд развития гражданского общества

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

мурманская область

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МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Мурманская область поднялась с 9 на 6 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам показателей за первый квартал 2021 года, сообщили в региональном министерстве информационной политики.Сообщается, что рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина РФ, Федерального казначейства и ФНС. Учитываются такие критерии, как отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общей численности населения, среднемесячная зарплата и ее отношение к минимальной стоимости жизни."Мурманская область в рейтинге делит шестое место с Республикой Саха (Якутия). На пятом месте – Ханты-Мансийский АО, на четвертом - Магаданская область, третье место делят Сахалинская область, Ненецкий АО и Москва, второе место принадлежит Чукотке, а первенство – у Ямало-Ненецкого АО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210726/tseny-1742959000.html

чукотка

москва

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, фонд развития гражданского общества, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, мурманская область