https://ria.ru/20210728/revaktsinatsiya-1743244879.html

Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах

Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах - РИА Новости, 28.07.2021

Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах

Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:01

2021-07-28T12:01

2021-07-28T12:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Также регион получил вакцину "Спутник Лайт", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.Ранее сообщалось, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.

https://ria.ru/20210719/revaktsinatsiya-1741780202.html

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2021

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