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https://ria.ru/20210728/revaktsinatsiya-1743244879.html
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах - РИА Новости, 28.07.2021
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах
Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:01
2021-07-28T12:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Также регион получил вакцину "Спутник Лайт", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.Ранее сообщалось, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.
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вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
12:01 28.07.2021
 
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах

Минздрав Московской области: ревакцинироваться от COVID-19 можно будет во всех пунктах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Также регион получил вакцину "Спутник Лайт", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.
Ранее сообщалось, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Светлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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