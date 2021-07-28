https://ria.ru/20210728/revaktsinatsiya-1743244879.html
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах - РИА Новости, 28.07.2021
Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах
Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:01
2021-07-28T12:01
2021-07-28T12:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделать повторную прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Также регион получил вакцину "Спутник Лайт", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.Ранее сообщалось, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.
https://ria.ru/20210719/revaktsinatsiya-1741780202.html
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Жители Подмосковья смогут ревакцинироваться от COVID-19 во всех пунктах
Минздрав Московской области: ревакцинироваться от COVID-19 можно будет во всех пунктах