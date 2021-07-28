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На трансграничном мосту Нижнеленинское-Тунцзян уложены последние рельсы
На трансграничном мосту Нижнеленинское-Тунцзян уложены последние рельсы - РИА Новости, 28.07.2021
На трансграничном мосту Нижнеленинское-Тунцзян уложены последние рельсы
Специалисты состыковали российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:48
2021-07-28T12:48
2021-07-28T12:50
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МОСКВА, 28 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Специалисты состыковали российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур."Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены", - сообщили в правительстве Еврейской автономной области РФ.Отмечается, что в первой декаде августа планируется провести испытания мостового перехода, а в конце августа по мосту пройдёт первый железнодорожный состав.Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве моста через Амур из ЕАО РФ в Китай было подписано в 2013 году. Его стоимость тогда оценивалась в 9 миллиардов рублей, однако позднее к строительству были привлечены дополнительные средства. Мост предназначен для экспорта в Китай железной руды, угля, лесной продукции и других товаров.
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