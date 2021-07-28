https://ria.ru/20210728/razgovor-1743256710.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Словении

Путин провел телефонный разговор с президентом Словении - РИА Новости, 28.07.2021

Путин провел телефонный разговор с президентом Словении

Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор обсудили по телефону международную и региональную повестки в свете предстоящего... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:00

2021-07-28T13:00

2021-07-28T13:18

россия

борут пахор

владимир путин

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словения

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор обсудили по телефону международную и региональную повестки в свете предстоящего председательства этой страны в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних связей, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году тридцатилетия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор в ходе телефонного разговора договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ "за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями".

https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741331055.html

https://ria.ru/20210715/diplomaty-1741329544.html

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россия, борут пахор, владимир путин, в мире, словения