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Путин провел телефонный разговор с президентом Словении
Путин провел телефонный разговор с президентом Словении - РИА Новости, 28.07.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Словении
Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор обсудили по телефону международную и региональную повестки в свете предстоящего... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:00
2021-07-28T13:18
россия
борут пахор
владимир путин
в мире
словения
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор обсудили по телефону международную и региональную повестки в свете предстоящего председательства этой страны в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних связей, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году тридцатилетия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор в ходе телефонного разговора договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ "за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями".
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россия, борут пахор, владимир путин, в мире, словения
13:00 28.07.2021 (обновлено: 13:18 28.07.2021)
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Словении

Президент Путин и президент Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор обсудили по телефону международную и региональную повестки в свете предстоящего председательства этой страны в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались также некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Европейского союза во второй половине этого года", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних связей, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году тридцатилетия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.
Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор в ходе телефонного разговора договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ "за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями".
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