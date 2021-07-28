https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег - РИА Новости, 28.07.2021
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 19 лет колонии строгого режима экс-полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:48
2021-07-28T14:48
2021-07-28T15:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 19 лет колонии строгого режима экс-полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему коллег в московском метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова."Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказала собеседница агентства.Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, теперь мужчину ждет этапирование в колонию.В начале апреля Мосгорсуд назначил Смирнову 19 лет колонии строгого режима за убийство одного и ранение другого коллеги, заподозривших его во взяточничестве.Изначально Смирнову грозил пожизненный срок, однако присяжные признали его заслуживающим снисхождения, что уберегло обвиняемого от самого строгого наказания.Как установил суд, в сентябре 2019 года в вестибюле станции московского метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности полиции пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь из пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.На допросе в СК РФ Смирнов заявлял, что открыл огонь после "внезапно наступившего эмоционального всплеска", который был вызван тем, что сотрудники ОСБ, по его словам, попытались спровоцировать его. Из материалов дела также следует, что Смирнов сам вызвал скорую пострадавшим и добровольно сдал оружие.Впоследствии присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. Суд же учел такие смягчающие обстоятельства, как наличие ведомственных наград и положительных характеристик.
https://ria.ru/20210610/arest-1736445860.html
https://ria.ru/20210616/sud-1737283014.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, происшествия
14:48 28.07.2021 (обновлено: 15:12 28.07.2021)
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег в метро
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 19 лет колонии строгого режима экс-полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему коллег в московском метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
"Приговор Московского городского суда
оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказала собеседница агентства.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, теперь мужчину ждет этапирование в колонию.
В начале апреля Мосгорсуд назначил Смирнову 19 лет колонии строгого режима за убийство одного и ранение другого коллеги, заподозривших его во взяточничестве.
Изначально Смирнову грозил пожизненный срок, однако присяжные признали его заслуживающим снисхождения, что уберегло обвиняемого от самого строгого наказания.
Как установил суд, в сентябре 2019 года в вестибюле станции московского метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности полиции пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь из пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.
На допросе в СК РФ
Смирнов заявлял, что открыл огонь после "внезапно наступившего эмоционального всплеска", который был вызван тем, что сотрудники ОСБ, по его словам, попытались спровоцировать его. Из материалов дела также следует, что Смирнов сам вызвал скорую пострадавшим и добровольно сдал оружие.
Впоследствии присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. Суд же учел такие смягчающие обстоятельства, как наличие ведомственных наград и положительных характеристик.