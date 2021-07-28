https://ria.ru/20210728/rakety-1743314762.html

США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

США развернут на Аляске противоракеты нового поколения - РИА Новости, 28.07.2021

США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

Соединенные Штаты в 2028 году намерены развернуть на территории Аляски противоракеты нового поколения, заявил в среду глава Северного командования Вооруженных... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:17

2021-07-28T17:17

2021-07-28T17:17

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты в 2028 году намерены развернуть на территории Аляски противоракеты нового поколения, заявил в среду глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк."Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить (на Аляске) в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс движется полностью в соответствии с графиком", - сказал Ван Херк в ходе брифинга для журналистов.Он также сообщил, что Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности."Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны", - указал американский генерал.

https://ria.ru/20210728/napryazhennost-1743248344.html

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аляска, сша, в мире