https://ria.ru/20210728/putin-1743277762.html
Путин в среду заслушает доклады о подготовке к выплате доплат на школьников
Путин в среду заслушает доклады о подготовке к выплате доплат на школьников - РИА Новости, 28.07.2021
Путин в среду заслушает доклады о подготовке к выплате доплат на школьников
Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклады министра труда и социальной защиты Антона Котякова и главы Минпросвещения Сергея Кравцова о подготовке к... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:32
2021-07-28T14:32
2021-07-28T14:32
россия
антон котяков
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклады министра труда и социальной защиты Антона Котякова и главы Минпросвещения Сергея Кравцова о подготовке к выплате доплат на школьников, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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россия, антон котяков, дмитрий песков, владимир путин
Путин в среду заслушает доклады о подготовке к выплате доплат на школьников
Президент России Владимир Путин заслушает доклады о подготовке к выплате доплат на школьников