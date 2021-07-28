https://ria.ru/20210728/psikholog-1743109651.html

Запой, стресс, опоздания: как бороться с главными фобиями туристов

Запой, стресс, опоздания: как бороться с главными фобиями туристов - РИА Новости, 28.07.2021

Запой, стресс, опоздания: как бороться с главными фобиями туристов

Почему в поездке иногда появляется тревога и как ее победить, чем можно объяснить стремление напиться во время отпуска и для чего приезжать на сутки раньше... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:00

2021-07-28T09:00

2021-07-28T10:17

психолог

отдых

происшествия

туризм

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ольга Цынская. Почему в поездке иногда появляется тревога и как ее победить, чем можно объяснить стремление напиться во время отпуска и для чего приезжать на сутки раньше запланированных на отдыхе мероприятий — в интервью РИА Новости гештальт-терапевт и юнгианский психолог Любовь Колтунова рассказала, откуда берутся страхи путешественников и как с ними бороться. Внешний туризм в нашей стране достаточно молод, ему лет 30 от силы. Из-за железного занавеса мы были изолированы от остального мира. То есть привычка путешествовать для нас нова. А новое всегда сопряжено с тревогой. Сейчас мы имеем возможность поехать в отпуск на море или еще в какое-нибудь прекрасное и обычно далекое от дома место. Оно непривычное, часто с иной культурой и языком — сильно отличающееся от того, где мы живем.Чтобы сориентироваться в новой для себя обстановке, человеку нужно время. Это нормальный и естественный процесс для психики. И лучше, конечно, еще внешняя поддержка, но это уж вообще роскошь. А отпуск длится недели две, и этот период ориентировки игнорируется — хочется успеть получить от отдыха максимум. Раз приехали — надо срочно расслабляться.Одно дело — решить это сознанием, а другое — телом и психикой в целом. Тут, на первом этапе ориентировки, обычно появляются тревога и страх. И, как следствие этого, агрессия: от раздражения и досады до гневных вспышек и разного девиантного поведения. Это, конечно, не единственная причина печати недовольства на лице наших соотечественников на отдыхе, но точно одна из них.Плюс все эти алкогольные загулы — тоже способ немного отсоединиться от реальности, с которой не знаешь, что делать, когда находишься в сильной тревоге.Как профессиональный психолог, знаю, что существует много "страхов путешествующих". И фобии эти в большинстве случаев оправданны.Вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть эти страхи.По возможности закладывайте себе один-два дня на ориентировку в новом месте. Что это значит: обойти территорию, где вы собираетесь жить во время отпуска, — отель, район. Если вы снимаете апартаменты, поговорите с менеджером на рецепции, задайте ему все важные для вас вопросы (помните, ваш комфорт — его приоритет). Посмотрите, какие рестораны/кафе/магазины есть поблизости, чтобы у вас сложилась в голове своя карта местности. Узнайте, какие активности предлагаются детям, если вы путешествуете с ними.Главное — не надо прыгать с места в карьер: сразу бежать на экскурсии, встречи, запланированные мероприятия. Оставьте себе хотя бы день, чтобы не только физически доехать до вашего места отдыха, но и психологически там "приземлиться". Держите в уме, что тревожиться в новой для вас обстановке — это естественно, и постарайтесь себя за это простить. Поверьте, эта небольшая пауза задаст прекрасный тон всему вашему отдыху.Когда мы попадаем в незнакомую обстановку и не даем себе возможности отдышаться, мы из-за тревоги, которая всегда сопровождает нашу ориентировку на новой местности, можем резко начать испытывать раздражение, агрессию и стыд.Эти состояния сменяются быстро, и мы даже можем не замечать, что им предшествовала тревога. Нам сразу кажется, что все тут не так: с нами не так разговаривают, не уважают и вообще смотрят косо. Часто по такому напряженно-недовольному лицу можно легко вычислить наших соотечественников на отдыхе за границей.Обидно тут еще то, что это состояние раздражения и неловкости создает между нами и миром прочную стену. Через нее уже невозможно благостно взглянуть на красоты и предлагаемые удовольствия того места, которое нас гостеприимно принимает. Такой фильтр неизбежно все делает небезопасным и неприятным.Этим, кстати, могут объясняться и алкогольные загулы наших соотечественников на отдыхе, уже не раз потрясавшие турецкие отели — об этом сложено немало анекдотов.Ведь сильное алкогольное опьянение — давно найденный способ борьбы с тревогой и неловкостью, а также "прекрасный" инструмент, чтобы выпадать из реальности.Тут важно знать следующее. У любого организма базово проявляются две тенденции: избегать чего-то или приближаться к чему-то. В первом случае доминирующим чувством будет страх, во втором — любопытство. Оба они важны для выживания, и не стоит ни одним из них пренебрегать. Но если вы на отдыхе, то, скорее всего, предпочитаемым чувством будет любопытство, а не страх, который чаще заставляет нас отгораживаться от мира и защищаться.Поэтому важно держать в голове, что люди вокруг, даже если они на вас не похожи и говорят на незнакомом вам языке, устроены так же, как и вы. У них две ноги, две руки, голова, дети, любовница и геморрой. А еще свои проблемы, и они тоже, как и вы, ищут способы их решения. Они могут жить немного по-другому и есть незнакомую вам пищу, но это как раз и вызывает любопытство. А то, что все мы похожи, может побороть вашу тревогу.

https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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