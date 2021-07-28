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СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае - РИА Новости, 28.07.2021

СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Турист, на которого напал медведь в природном парке Ергаки, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:05

2021-07-28T10:05

2021-07-28T10:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Турист, на которого напал медведь в природном парке Ергаки, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей, сообщает ГСУСК региона.Во вторник в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, напал медведь. Один из туристов погиб, трое убежали и вернулись на базу. По данному факту МВД назначило проверку. Это второй случай нападения медведя на людей в Ергаках за это лето. По данным СК, турист, на которого напал медведь, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей.По предварительным данным СК, группа из четырех туристов приехала в Ергаки из Москвы. Животное на них напало ранним утром 27 июля при сборе палаточного лагеря."По данному факту Шушенским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется сложными погодными условиями в зоне происшествия", - говорится в сообщении.СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ дирекции природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесном массиве, при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/irkutsk-1740000523.html

россия

москва

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, красноярский край