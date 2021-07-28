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СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае
СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае - РИА Новости, 28.07.2021
СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае
Турист, на которого напал медведь в природном парке Ергаки, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:05
2021-07-28T10:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Турист, на которого напал медведь в природном парке Ергаки, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей, сообщает ГСУСК региона.Во вторник в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, напал медведь. Один из туристов погиб, трое убежали и вернулись на базу. По данному факту МВД назначило проверку. Это второй случай нападения медведя на людей в Ергаках за это лето. По данным СК, турист, на которого напал медведь, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей.По предварительным данным СК, группа из четырех туристов приехала в Ергаки из Москвы. Животное на них напало ранним утром 27 июля при сборе палаточного лагеря."По данному факту Шушенским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется сложными погодными условиями в зоне происшествия", - говорится в сообщении.СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ дирекции природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесном массиве, при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, красноярский край
10:05 28.07.2021 (обновлено: 10:25 28.07.2021)
 
СК начал проверку после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

СК начал проверку в связи с нападением медведя на туристов в районе девяти озер хребта Араданский

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Турист, на которого напал медведь в природном парке Ергаки, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей, сообщает ГСУСК региона.
Во вторник в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, напал медведь. Один из туристов погиб, трое убежали и вернулись на базу. По данному факту МВД назначило проверку. Это второй случай нападения медведя на людей в Ергаках за это лето. По данным СК, турист, на которого напал медведь, был из Москвы, на место происшествия вылетела группа следователей.
По предварительным данным СК, группа из четырех туристов приехала в Ергаки из Москвы. Животное на них напало ранним утром 27 июля при сборе палаточного лагеря.
"По данному факту Шушенским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется сложными погодными условиями в зоне происшествия", - говорится в сообщении.
СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ дирекции природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесном массиве, при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 19:09В России
Под Иркутском медведь зашел в гости в жилой район
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваКрасноярский край
 
 
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