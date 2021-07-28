Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям

"В новом учебном году на особом контроле все ваши поручения в части выплаты и за классное руководство. К ним добавляются выплаты кураторам групп в учреждениях среднего профессионального образования: также средства в бюджете предусмотрены. Здесь никаких сбоев не будет", - сказал Кравцов в ходе совещания о подготовке к новому учебному году в режиме видеоконференции.