https://ria.ru/20210728/prosveschenie-1743284597.html
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям - РИА Новости, 28.07.2021
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что сбоев в выплатах надбавок за классное руководство и кураторство не будет. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:01
2021-07-28T15:01
2021-07-28T15:22
россия
социальные выплаты
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что сбоев в выплатах надбавок за классное руководство и кураторство не будет.
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россия, социальные выплаты, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
15:01 28.07.2021 (обновлено: 15:22 28.07.2021)
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям
Министр просвещения Крацов дал обещание Путину по надбавкам учителям за классное руководство