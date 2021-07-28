Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/prosveschenie-1743284597.html
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям - РИА Новости, 28.07.2021
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что сбоев в выплатах надбавок за классное руководство и кураторство не будет. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:01
2021-07-28T15:22
россия
социальные выплаты
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737072712_0:19:3033:1725_1920x0_80_0_0_3c89c5f1ca625ff033dc75e7f3845fe9.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что сбоев в выплатах надбавок за классное руководство и кураторство не будет.
https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737072712_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_af704ddb5c19aa3833f32ea91a0d57cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, социальные выплаты, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
15:01 28.07.2021 (обновлено: 15:22 28.07.2021)
 
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям

Министр просвещения Крацов дал обещание Путину по надбавкам учителям за классное руководство

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что сбоев в выплатах надбавок за классное руководство и кураторство не будет.
"В новом учебном году на особом контроле все ваши поручения в части выплаты и за классное руководство. К ним добавляются выплаты кураторам групп в учреждениях среднего профессионального образования: также средства в бюджете предусмотрены. Здесь никаких сбоев не будет", - сказал Кравцов в ходе совещания о подготовке к новому учебному году в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 15:05
Путин потребовал пересмотреть планы по проведению капремонтов школ
 
Россиясоциальные выплатыМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния