https://ria.ru/20210728/prognoz-1743250071.html

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на уровне 6%

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на уровне 6% - РИА Новости, 28.07.2021

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на уровне 6%

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил свой прогноз роста мировой экономики на уровне 6% на 2021 год, при этом указав на дальнейшее расхождение... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:24

2021-07-28T12:24

2021-07-28T12:24

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МОСКВА, 28 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Международный валютный фонд (МВФ) сохранил свой прогноз роста мировой экономики на уровне 6% на 2021 год, при этом указав на дальнейшее расхождение экономических перспектив между странами по сравнению с апрельским прогнозом. Об этом говорится в опубликованном 27 июля докладе "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook)."Наш последний прогноз глобального роста в 6% на 2021 год не изменился по сравнению с предыдущей оценкой, но изменилась структура", - сказала Гопинат.В апреле МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 6% с январского прогноза в 5,5% благодаря прогрессу в вакцинации и дополнительным фискальным мерам поддержки в крупных экономиках.Согласно последнему прогнозу, перспективы роста для стран с развитой экономикой в этом году улучшились на 0,5 процентных пункта и составили 5,6%, в то время как перспективы роста для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году понизились на 0,4 процентных пункта до 6,3%.Почти 40 процентов населения в странах с развитой экономикой полностью привиты, по сравнению с 11% в странах с развивающейся рыночной экономикой и мизерной долей в развивающихся странах с низким уровнем дохода, отметила Г. Гопинат.Гопинат отметила, что различия в политической поддержке являются вторым источником углубляющегося разрыва, поскольку развитые страны продолжили реализовывать масштабные меры бюджетной поддержки. Объем объявленных стимулирующих пакетов на 2021 год и последующий период составил 4,6 триллионов долларов.С другой стороны, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах срок действия большинства мер поддержки истек в 2020 году, и они стремятся восстановить фискальные буферы, сказала она, добавив, что некоторые страны, такие как Бразилия, Венгрия, Мексика, Россия и Турция, также начали повышать процентные ставки, чтобы сдержать растущее ценовое давление.

https://ria.ru/20210727/pribyl-1743152870.html

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цены на нефть, мвф, экономика