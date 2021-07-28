Жители Подмосковья получат цифровую профессию частично за счет государства
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Подмосковье открыт прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии", 50% стоимости обучения финансирует государство, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку на обучение по программе дополнительного образования можно на сайте цифровыепрофессии.рф.
"При участии в проекте можно выбрать одно из 24 направлений подготовки, среди них: "Большие данные", "Искусственный интеллект", "Интернет вещей", "Кибербезопасность и защита данных", "Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оператором проекта выступает центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035. При подаче заявки слушателям необходимо зарегистрироваться на ресурсе Leader ID, заполнить анкету участника на цифровой платформе, дождаться проверки анкеты и выбрать программу в каталоге.
"Государство оплачивает 50% стоимости обучения в ИТ, оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно или компенсировать за счет работодателя. Всего по программам допобразования в сфере ИТ более 180 тысяч человек смогут обучиться до 2024 года. Более 25 тысяч могут начать учебу уже в этом году", - следует из релиза.
Сейчас на сайте доступны программы, обучение по которым начнется уже в августе. Слушатели могут записаться на курсы по бизнес-аналитике, мобильной разработке, веб-дизайну, программированию 1C. Информация будет дополняться. Программы для обучения предоставят компании-лидеры рынка образования: "Центр образовательных компетенций НТИ", "Нетология", "Университет Иннополис", Яндекс.Практикум, Skyeng, 1С-Образование и другие, пояснили в пресс-службе.
"Участвовать в проекте могут граждане РФ старше 16 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Количество участников, которым предоставляется возможность пройти обучение в ИТ при финансовой поддержке государства, ограничено", - отмечается в сообщении.