https://ria.ru/20210728/professiya-1743278310.html

Жители Подмосковья получат цифровую профессию частично за счет государства

Жители Подмосковья получат цифровую профессию частично за счет государства - РИА Новости, 28.07.2021

Жители Подмосковья получат цифровую профессию частично за счет государства

В Подмосковье открыт прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии", 50% стоимости обучения финансирует государство, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:35

2021-07-28T14:35

2021-07-28T14:35

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Подмосковье открыт прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии", 50% стоимости обучения финансирует государство, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Подать заявку на обучение по программе дополнительного образования можно на сайте цифровыепрофессии.рф.Отмечается, что оператором проекта выступает центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035. При подаче заявки слушателям необходимо зарегистрироваться на ресурсе Leader ID, заполнить анкету участника на цифровой платформе, дождаться проверки анкеты и выбрать программу в каталоге.Сейчас на сайте доступны программы, обучение по которым начнется уже в августе. Слушатели могут записаться на курсы по бизнес-аналитике, мобильной разработке, веб-дизайну, программированию 1C. Информация будет дополняться. Программы для обучения предоставят компании-лидеры рынка образования: "Центр образовательных компетенций НТИ", "Нетология", "Университет Иннополис", Яндекс.Практикум, Skyeng, 1С-Образование и другие, пояснили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/lgotniki-1742964598.html

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