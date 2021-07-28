https://ria.ru/20210728/proekt-1743233060.html

В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром

В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 28.07.2021

В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром

Четвертый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд кино, эстрады и телевидения пройдет с 28 по 30 июля, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:19

2021-07-28T11:19

2021-07-28T11:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590527970_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_367d01d5602527d6ce30312b68665efd.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четвертый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд кино, эстрады и телевидения пройдет с 28 по 30 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В рамках проекта известные артисты проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях проекта (Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники), а запись эфиров – в личных аккаунтах гостей и на сайте otkroimosprom.ru, уточняется в сообщении.В новом сезоне телеведущая Арина Шарапова посетит столичный завод международной фармацевтической компании "Сервье". В прямом эфире, который пройдет 28 июля, можно будет увидеть, как с конвейера ежеминутно сходит более трех тысяч таблеток со скоростью 140 тысяч штук в час.На агрохолдинг "Московский", где уже 50 лет выращивают свежие овощи и зелень, 29 июля отправится артистка театра и кино Катерина Шпица, которую заинтересовала новинка русской и европейской кухни - съедобные цветы. Во время эфира представитель компании покажет артистке теплицу с полностью автоматизированными линиями, где выращивают салат в горшочках, а также расскажет про особых насекомых, помогающих бороться с вредителями.В свою очередь, актер Антон Богданов 30 июля познакомится с работой московских площадок Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), где разрабатывался и проходил испытания обновленный "Суперджет 100".С начала этого года актеры театра и кино, певцы, танцоры, телеведущие и режиссеры побывали на семи столичных предприятиях. В их числе -"Микрон", завод "Московский картофель", фармпроизводство "Макиз Фарма", ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, а также Карачаровский механический завод, производитель танцевальной обуви и одежды Grishko и хлебобулочный комбинат "Черемушки".

https://realty.ria.ru/20210722/promzona-1742318000.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва