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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210728/proekt-1743233060.html
В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром
В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 28.07.2021
В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром
Четвертый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд кино, эстрады и телевидения пройдет с 28 по 30 июля, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:19
2021-07-28T11:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четвертый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд кино, эстрады и телевидения пройдет с 28 по 30 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В рамках проекта известные артисты проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях проекта (Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники), а запись эфиров – в личных аккаунтах гостей и на сайте otkroimosprom.ru, уточняется в сообщении.В новом сезоне телеведущая Арина Шарапова посетит столичный завод международной фармацевтической компании "Сервье". В прямом эфире, который пройдет 28 июля, можно будет увидеть, как с конвейера ежеминутно сходит более трех тысяч таблеток со скоростью 140 тысяч штук в час.На агрохолдинг "Московский", где уже 50 лет выращивают свежие овощи и зелень, 29 июля отправится артистка театра и кино Катерина Шпица, которую заинтересовала новинка русской и европейской кухни - съедобные цветы. Во время эфира представитель компании покажет артистке теплицу с полностью автоматизированными линиями, где выращивают салат в горшочках, а также расскажет про особых насекомых, помогающих бороться с вредителями.В свою очередь, актер Антон Богданов 30 июля познакомится с работой московских площадок Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), где разрабатывался и проходил испытания обновленный "Суперджет 100".С начала этого года актеры театра и кино, певцы, танцоры, телеведущие и режиссеры побывали на семи столичных предприятиях. В их числе -"Микрон", завод "Московский картофель", фармпроизводство "Макиз Фарма", ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, а также Карачаровский механический завод, производитель танцевальной обуви и одежды Grishko и хлебобулочный комбинат "Черемушки".
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москва
11:19 28.07.2021
 

В Москве стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыУчастники онлайн-мероприятия проекта "Открой#Моспром"
Участники онлайн-мероприятия проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четвертый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд кино, эстрады и телевидения пройдет с 28 по 30 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В рамках проекта известные артисты проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях проекта (Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники), а запись эфиров – в личных аккаунтах гостей и на сайте otkroimosprom.ru, уточняется в сообщении.
Строительство - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 09:09Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве реорганизуют бывшую промзону на Бережковской набережной
В новом сезоне телеведущая Арина Шарапова посетит столичный завод международной фармацевтической компании "Сервье". В прямом эфире, который пройдет 28 июля, можно будет увидеть, как с конвейера ежеминутно сходит более трех тысяч таблеток со скоростью 140 тысяч штук в час.
На агрохолдинг "Московский", где уже 50 лет выращивают свежие овощи и зелень, 29 июля отправится артистка театра и кино Катерина Шпица, которую заинтересовала новинка русской и европейской кухни - съедобные цветы. Во время эфира представитель компании покажет артистке теплицу с полностью автоматизированными линиями, где выращивают салат в горшочках, а также расскажет про особых насекомых, помогающих бороться с вредителями.
В свою очередь, актер Антон Богданов 30 июля познакомится с работой московских площадок Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), где разрабатывался и проходил испытания обновленный "Суперджет 100".
С начала этого года актеры театра и кино, певцы, танцоры, телеведущие и режиссеры побывали на семи столичных предприятиях. В их числе -"Микрон", завод "Московский картофель", фармпроизводство "Макиз Фарма", ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, а также Карачаровский механический завод, производитель танцевальной обуви и одежды Grishko и хлебобулочный комбинат "Черемушки".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
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