10:42 28.07.2021 (обновлено: 10:59 28.07.2021)
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами
Патриарх Кирилл поздравил президента Путина с Днем крещения Руси и именинами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси, а также Днем памяти святого князя Владимира - крестителя Руси, пожелал главе государства здоровья и помощи Божией на президентском посту, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви. В Москве в 2021 году в связи с эпидемией коронавируса крестный ход на День крещения Руси не состоится.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси и днем Вашего тезоименитства. <…> Желаю Вам крепкого здравия, щедрой помощи Божией и успехов в ответственных трудах на высоком посту президента России. Молитвами святого равноапостольного и великого князя Владимира, Вашего небесного покровителя, да хранит Вас Милосердный Господь на пути Вашего многотрудного служения Отечеству", - написал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил президента "за неизменное внимание к служению Русской Церкви, а также за личное содействие осуществлению социально значимых начинаний духовенства и миллионов православных сограждан".
Также патриарх Кирилл поздравил главу правительства России Михаила Мишустина.
"Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше личное участие во взаимодействии Русской православной церкви и правительства Российской Федерации, направленном на утверждение в общественной жизни традиционных моральных принципов и созидание благополучия народа. Желаю Вам доброго здравия, душевного мира и помощи Божией в дальнейших ответственных трудах на пользу Отечества", - заключил патриарх Кирилл.
Князь и крещение
Сын князя Святослава Игоревича и внук великой княгини Ольги, прославленной Русской церковью в лике святых, Владимир в 17 лет начал править в Новгороде. Киевский престол он занял, победив брата Ярополка в междоусобице в 978 году.
Десять лет спустя князь Владимир крестил Киев в православную веру. Летописное "Сказание об испытании или выборе вер" гласит, что в 986 году он принял посольства от разных народов, призывавших его принять их религию: мусульман из Волжской Булгарии, католиков из Рима, иудеев из Хазарии и православных византийцев. Князь отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники.
Сильнее всего их поразила патриаршая литургия в Константинополе, что и обусловило княжеский выбор: в 988 году Владимир крестился со своими дружинниками в Корсуни (сейчас - Херсонес, Республика Крым), а впоследствии взял в жены дочь византийского императора Василия II Анну. В Киеве он приказал уничтожить устроенное им некогда капище, и призвал жителей Киева на крещение, объявив: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг". Впоследствии князь был прославлен Церковью в лике равноапостольных святых.
Вчера, 02:33День крещения Руси