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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/prezident-1743224874.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами - РИА Новости, 28.07.2021
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси, а также Днем памяти святого князя Владимира -... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:42
2021-07-28T10:59
религия и мировоззрение
россия
крещение руси
михаил мишустин
русская православная церковь
владимир путин
республика крым
киев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси, а также Днем памяти святого князя Владимира - крестителя Руси, пожелал главе государства здоровья и помощи Божией на президентском посту, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви. В Москве в 2021 году в связи с эпидемией коронавируса крестный ход на День крещения Руси не состоится.Он поблагодарил президента "за неизменное внимание к служению Русской Церкви, а также за личное содействие осуществлению социально значимых начинаний духовенства и миллионов православных сограждан".Также патриарх Кирилл поздравил главу правительства России Михаила Мишустина."Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше личное участие во взаимодействии Русской православной церкви и правительства Российской Федерации, направленном на утверждение в общественной жизни традиционных моральных принципов и созидание благополучия народа. Желаю Вам доброго здравия, душевного мира и помощи Божией в дальнейших ответственных трудах на пользу Отечества", - заключил патриарх Кирилл.Князь и крещениеСын князя Святослава Игоревича и внук великой княгини Ольги, прославленной Русской церковью в лике святых, Владимир в 17 лет начал править в Новгороде. Киевский престол он занял, победив брата Ярополка в междоусобице в 978 году.Десять лет спустя князь Владимир крестил Киев в православную веру. Летописное "Сказание об испытании или выборе вер" гласит, что в 986 году он принял посольства от разных народов, призывавших его принять их религию: мусульман из Волжской Булгарии, католиков из Рима, иудеев из Хазарии и православных византийцев. Князь отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники.Сильнее всего их поразила патриаршая литургия в Константинополе, что и обусловило княжеский выбор: в 988 году Владимир крестился со своими дружинниками в Корсуни (сейчас - Херсонес, Республика Крым), а впоследствии взял в жены дочь византийского императора Василия II Анну. В Киеве он приказал уничтожить устроенное им некогда капище, и призвал жителей Киева на крещение, объявив: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг". Впоследствии князь был прославлен Церковью в лике равноапостольных святых.
https://ria.ru/20210723/khramy-1742511307.html
https://ria.ru/20210728/prazdnik-1742892038.html
россия
республика крым
киев
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россия, крещение руси, михаил мишустин, русская православная церковь, владимир путин, республика крым, киев
10:42 28.07.2021 (обновлено: 10:59 28.07.2021)
 
Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами

Патриарх Кирилл поздравил президента Путина с Днем крещения Руси и именинами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси, а также Днем памяти святого князя Владимира - крестителя Руси, пожелал главе государства здоровья и помощи Божией на президентском посту, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви. В Москве в 2021 году в связи с эпидемией коронавируса крестный ход на День крещения Руси не состоится.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси и днем Вашего тезоименитства. <…> Желаю Вам крепкого здравия, щедрой помощи Божией и успехов в ответственных трудах на высоком посту президента России. Молитвами святого равноапостольного и великого князя Владимира, Вашего небесного покровителя, да хранит Вас Милосердный Господь на пути Вашего многотрудного служения Отечеству", - написал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил президента "за неизменное внимание к служению Русской Церкви, а также за личное содействие осуществлению социально значимых начинаний духовенства и миллионов православных сограждан".
Также патриарх Кирилл поздравил главу правительства России Михаила Мишустина.
"Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше личное участие во взаимодействии Русской православной церкви и правительства Российской Федерации, направленном на утверждение в общественной жизни традиционных моральных принципов и созидание благополучия народа. Желаю Вам доброго здравия, душевного мира и помощи Божией в дальнейших ответственных трудах на пользу Отечества", - заключил патриарх Кирилл.
Купола собора Николая Чудотворца на территории государственного музея-заповедника Зарайский кремль - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 11:30Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси

Князь и крещение

Сын князя Святослава Игоревича и внук великой княгини Ольги, прославленной Русской церковью в лике святых, Владимир в 17 лет начал править в Новгороде. Киевский престол он занял, победив брата Ярополка в междоусобице в 978 году.
Десять лет спустя князь Владимир крестил Киев в православную веру. Летописное "Сказание об испытании или выборе вер" гласит, что в 986 году он принял посольства от разных народов, призывавших его принять их религию: мусульман из Волжской Булгарии, католиков из Рима, иудеев из Хазарии и православных византийцев. Князь отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники.
Сильнее всего их поразила патриаршая литургия в Константинополе, что и обусловило княжеский выбор: в 988 году Владимир крестился со своими дружинниками в Корсуни (сейчас - Херсонес, Республика Крым), а впоследствии взял в жены дочь византийского императора Василия II Анну. В Киеве он приказал уничтожить устроенное им некогда капище, и призвал жителей Киева на крещение, объявив: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг". Впоследствии князь был прославлен Церковью в лике равноапостольных святых.
Икона равноапостольного князя Владимира в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 02:33
День крещения Руси
 
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