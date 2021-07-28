https://ria.ru/20210728/prazdnik-1743246258.html

Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси

Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021

Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал белорусскому народу мира и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:07

2021-07-28T12:07

2021-07-28T12:07

религия и мировоззрение

религия

россия

день крещения руси

александр лукашенко

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

белоруссия

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал белорусскому народу мира и благоденствия, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви.Он также "с особой признательностью" отметил внимание государственных властей Белоруссии к миссии Белорусского экзархата РПЦ и выразил надежду на "успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее соработничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества"."Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

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религия, россия, день крещения руси, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, белоруссия