Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси
Глава РПЦ пожелал Лукашенко сил, а народу Белоруссии — мира и благоденствия в День крещения Руси
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал белорусскому народу мира и благоденствия, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви.
"Желаю вам крепости телесных и душевных сил, а также щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси — мира и благоденствия", - написал патриарх Кирилл.
Он также "с особой признательностью" отметил внимание государственных властей Белоруссии к миссии Белорусского экзархата РПЦ и выразил надежду на "успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее соработничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества".
"Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости", - заключил предстоятель Русской православной церкви.