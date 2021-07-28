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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/prazdnik-1743246258.html
Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси
Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021
Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал белорусскому народу мира и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:07
2021-07-28T12:07
религия и мировоззрение
религия
россия
день крещения руси
александр лукашенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
белоруссия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал белорусскому народу мира и благоденствия, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви.Он также "с особой признательностью" отметил внимание государственных властей Белоруссии к миссии Белорусского экзархата РПЦ и выразил надежду на "успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее соработничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества"."Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости", - заключил предстоятель Русской православной церкви.
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религия, россия, день крещения руси, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, белоруссия
12:07 28.07.2021
 
Патриарх Кирилл поздравил народ Белоруссии с Днем крещения Руси

Глава РПЦ пожелал Лукашенко сил, а народу Белоруссии — мира и благоденствия в День крещения Руси

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал белорусскому народу мира и благоденствия, следует из поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви.
"Желаю вам крепости телесных и душевных сил, а также щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси — мира и благоденствия", - написал патриарх Кирилл.
Он также "с особой признательностью" отметил внимание государственных властей Белоруссии к миссии Белорусского экзархата РПЦ и выразил надежду на "успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее соработничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества".
"Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости", - заключил предстоятель Русской православной церкви.
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Вчера, 11:24Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияДень крещения РусиАлександр ЛукашенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьБелоруссия
 
 
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