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В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар

В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2021

В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар

В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории, сообщает местная администрация. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:09

2021-07-28T15:09

2021-07-28T18:49

анталья (провинция)

в мире

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АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории, сообщает местная администрация."К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", — говорится в сообщении.На кадрах, показанных телеканалом NTV, виден черный дым в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что пожар начался во второй половине дня, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и продолжает наступать. Про его словам, подозрительно, что пожар начался сразу в четырех точках, по этому поводу проведут расследование. "Но сейчас главное для нас — спасти людей и потушить пожар", — добавил мэр.В зону стихийного бедствия направился министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

анталья (провинция)

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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-28T15:09 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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