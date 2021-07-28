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В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар
В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2021
В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар
В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории, сообщает местная администрация. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:09
2021-07-28T15:09
2021-07-28T18:49
анталья (провинция)
в мире
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АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории, сообщает местная администрация."К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", — говорится в сообщении.На кадрах, показанных телеканалом NTV, виден черный дым в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что пожар начался во второй половине дня, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и продолжает наступать. Про его словам, подозрительно, что пожар начался сразу в четырех точках, по этому поводу проведут расследование. "Но сейчас главное для нас — спасти людей и потушить пожар", — добавил мэр.В зону стихийного бедствия направился министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
2021-07-28T15:09
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РИА Новости
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видео, анталья (провинция), в мире
15:09 28.07.2021 (обновлено: 18:49 28.07.2021)
В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар
В Анталье 15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата
АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории, сообщает местная администрация.
"К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", — говорится в сообщении.
На кадрах, показанных телеканалом NTV
, виден черный дым в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что пожар начался во второй половине дня, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и продолжает наступать.
"Опасности для туристических объектов нет. На данный момент погибших и раненых нет. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются", — заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек в эфире телеканала.
Про его словам, подозрительно, что пожар начался сразу в четырех точках, по этому поводу проведут расследование.
"Но сейчас главное для нас — спасти людей и потушить пожар", — добавил мэр.
В зону стихийного бедствия направился министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.