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На Украине нашли новый способ борьбы с "Северным потоком — 2"

На Украине нашли новый способ борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 28.07.2021

На Украине нашли новый способ борьбы с "Северным потоком — 2"

Украина планирует стать ближайшим энергетическим союзником Германии и надеется, что российский газ утратит свое значение в будущем, пишет издание Die Welt. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:28

2021-07-28T18:28

2021-07-28T19:42

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина планирует стать ближайшим энергетическим союзником Германии и надеется, что российский газ утратит свое значение в будущем, пишет издание Die Welt.По словам руководителя "Украинского водородного совета" Александра Репкина, Киев намеревается построить много ветряных парков, электричество от которых будут использовать для расщепления воды с последующим получением зеленого водорода."Наш потенциал в сфере водорода огромен. Украина после Великобритании обладает вторым по значению потенциалом в ветровой энергетике Европы", — заявил он.По мнению Репкина, этот источник энергии позволит обеспечить местные нужды, что сделает страну менее зависимой от российского газа. "То, что "Северный поток — 2" будет построен, — поражение для Украины. Но страна решительно настроена на то, чтобы выиграть у России Большую энергетическую игру во втором тайме", — говорится в материале."Германия ищет зеленый водород, но найти его не так-то просто. Намечается нешуточная борьба за это сырье", — добавил он.Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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