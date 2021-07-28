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Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.07.2021
Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Газ по магистрали "Северный поток — 2" могут пустить уже в этом году, заявил во время пресс-конференции глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:50
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россия
райнер зеле
северный поток — 2
omv
газпром
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сша
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Газ по магистрали "Северный поток — 2" могут пустить уже в этом году, заявил во время пресс-конференции глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.На тесты и сертификацию, как рассказывал руководитель оператора проекта Маттиас Варниг, потребуется два-три месяца.Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, райнер зеле, северный поток — 2, omv, газпром, германия, сша, украина, в мире, экономика
12:50 28.07.2021 (обновлено: 21:39 28.07.2021)
 
Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Глава OMV Зеле: "Северный поток — 2" достроят в августе, пуск газа по трубе возможен в этом году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Газ по магистрали "Северный поток — 2" могут пустить уже в этом году, заявил во время пресс-конференции глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.
"Глава компании (Nord Stream 2 AG, — Прим. ред.) сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа", — добавил он.
На тесты и сертификацию, как рассказывал руководитель оператора проекта Маттиас Варниг, потребуется два-три месяца.
Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
 
РоссияРайнер ЗелеСеверный поток — 2OMVГазпромГерманияСШАУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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