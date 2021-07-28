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Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.07.2021

Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Газ по магистрали "Северный поток — 2" могут пустить уже в этом году, заявил во время пресс-конференции глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:50

2021-07-28T12:50

2021-07-28T21:39

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райнер зеле

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Газ по магистрали "Северный поток — 2" могут пустить уже в этом году, заявил во время пресс-конференции глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.На тесты и сертификацию, как рассказывал руководитель оператора проекта Маттиас Варниг, потребуется два-три месяца.Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-28T12:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, райнер зеле, северный поток — 2, omv, газпром, германия, сша, украина, в мире, экономика