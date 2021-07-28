https://ria.ru/20210728/postkovid-1743231256.html

Ученые выяснили, как люди с постковидным синдромом реагируют на вакцины

Ученые выяснили, как люди с постковидным синдромом реагируют на вакцины - РИА Новости, 28.07.2021

Ученые выяснили, как люди с постковидным синдромом реагируют на вакцины

Ученые провели масштабный опрос среди тех, у которых после перенесенного COVID-19 в течение длительного времени сохраняются определенные симптомы заболевания,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:14

2021-07-28T11:14

2021-07-28T11:14

наука

коронавирус covid-19

вакцины

биология

здоровье

великобритания

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые провели масштабный опрос среди тех, у которых после перенесенного COVID-19 в течение длительного времени сохраняются определенные симптомы заболевания, но которые при этом сделали прививку. Результаты показали, что у 40 процентов людей с длительным ковидом после прививки состояние улучшилось и симптомы исчезли, а 14 процентам стало хуже. Статья опубликована на сервере препринтов medRxiv.org.У некоторых людей, переболевших ковидом, в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после завершения острой фазы заболевания сохраняются устойчивые симптомы — слабость, головные и мышечные боли, "туман в голове". Медики называют это состояние постковидным синдромом, или длительным ковидом.Согласно медицинской статистике, стойкие симптомы длительного ковида наблюдаются у 10-30 процентов переболевших. В настоящее время отсутствуют четкие рекомендации по поводу того, можно ли им прививаться. В то же время несколько недавних научных исследований показали, что после полной вакцинации, или даже после получения разовой дозы вакцины у людей с постковидным синдромом наблюдалось уменьшение или полное исчезновение симптомов. Однако отмечены и случаи ухудшения после вакцинации.Ученые из Великобритании и США использовали для своего исследования данные международной организации Survivor Corps, которая в том числе отслеживает состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В настоящее время ее база данных содержит сведения о 170 тысячах переболевших COVID-19. Многие из них страдают от долгосрочных симптомов.Авторы с помощью гражданских организаций провели масштабный опрос среди таких людей и выяснили, кто из них сделал прививку и как после этого изменилось их самочувствие.Так как это первое исследование подобного рода и оно носит предварительный характер, ученые на данном этапе не ставили перед собой задачу определить действие конкретных вакцин, а рассматривали действие любых препаратов, причем независимо от того, прошел пациент полный курс вакцинирования или сделал только первую прививку.Исследователи обнаружили, что примерно у 40 процентов людей с длительным ковидом после вакцинации симптомы ослабли или полностью исчезли, однако 14 процентов сообщили об ухудшении своего состояния.В настоящее время исследование продолжается. Основная его цель, по словам авторов, оценить изменение иммунных ответов у людей с длительным ковидом после вакцинации. По итогам первого этапа ученые сделали вывод о том, что иммунный профиль у таких людей не однородный. Интересным наблюдением было то, что женщины показали более устойчивый Т-клеточный иммунный ответ по сравнению с мужчинами, в организме которых вирус, по-видимому, удерживается дольше. Авторы отмечают, что их выводы касаются только взрослых людей, так как в опросе не участвовали дети младше 12 лет.В соответствии с планом исследования будет проведено еще три опроса для отслеживания изменений в иммунном профиле участников. Также ученые планируют оценить эффект от вакцин различных производителей на людей с постковидным синдромом и изучить биологические механизмы этих воздействий.

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

https://ria.ru/20210726/simptomy-1742926563.html

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коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье, великобритания, сша