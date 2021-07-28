https://ria.ru/20210728/posadka-1743203537.html

Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2021

Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский Boeing-737, на борту которого около 60 человек, совершил экстренную посадку в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика топливного бака, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:14

2021-07-28T08:14

2021-07-28T08:14

boeing 737

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, на борту которого около 60 человек, совершил экстренную посадку в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика топливного бака, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах."Boeing-737 сообщением Москва-Самара вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации топливного бака", - сообщил собеседник.По его словам, на борту самолета, по предварительным данным, находятся 57 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20210727/samolet-1743077604.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing 737, шереметьево (аэропорт), происшествия