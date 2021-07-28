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Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево - РИА Новости, 28.07.2021
Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
Пассажирский Boeing-737, на борту которого около 60 человек, совершил экстренную посадку в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика топливного бака, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:14
2021-07-28T08:14
boeing 737
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, на борту которого около 60 человек, совершил экстренную посадку в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика топливного бака, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах."Boeing-737 сообщением Москва-Самара вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации топливного бака", - сообщил собеседник.По его словам, на борту самолета, по предварительным данным, находятся 57 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Обстоятельства выясняются.
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boeing 737, шереметьево (аэропорт), происшествия
08:14 28.07.2021
 
Летевший в Самару самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Boeing-737, на борту которого около 60 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, на борту которого около 60 человек, совершил экстренную посадку в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика топливного бака, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах.
"Boeing-737 сообщением Москва-Самара вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации топливного бака", - сообщил собеседник.
По его словам, на борту самолета, по предварительным данным, находятся 57 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Обстоятельства выясняются.
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