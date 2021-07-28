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У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли его портрет в образе маршала
У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли его портрет в образе маршала - РИА Новости, 28.07.2021
У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли его портрет в образе маршала
Во время обысков в домах сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска оперативники нашли картину с изображением бывшего начальника МРЭО Таганрога в форме маршала РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:00
2021-07-28T17:00
2021-07-28T18:11
ростовская область
новочеркасск
таганрог
происшествия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Во время обысков в домах сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска оперативники нашли картину с изображением бывшего начальника МРЭО Таганрога в форме маршала Советского Союза.Кроме того, они обнаружили пачки денег.Накануне областное управление Следственного комитета сообщило о задержании сотрудника автошколы и местного жителя. По данным ведомства, в 2019 году они передали сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения МРЭО таганрогского ГИБДД 190 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов кандидатами в водители. Против задержанных возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.На прошлой неделе большой резонанс вызвало задержание начальника ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова и шестерых подельников. Их обвиняют во взятках на 19 миллионов рублей. В доме Сафонова провели обыски, оказалось, что изнутри особняк отделан золотом и обставлен инкрустированной мебелью. В ванной комнате нашли позолоченные раковину и унитаз.
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ростовская область, новочеркасск, таганрог, происшествия
17:00 28.07.2021 (обновлено: 18:11 28.07.2021)
У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли его портрет в образе маршала
У задержанного за взятки сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли его портрет в образе маршала