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Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса

Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса - РИА Новости, 28.07.2021

Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса

Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) по случаю праздника Курбан-байрам раздал нуждающимся мясо... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:07

2021-07-28T13:07

2021-07-28T13:07

религия и мировоззрение

курбан-байрам

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) по случаю праздника Курбан-байрам раздал нуждающимся мясо жертвенных животных в рамках традиционной благотворительной акции, сообщили РИА Новости в ДУМ РТ."В числе тех, кто в дни гаета (празднования – прим.ред.) получает мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, а также социальные учреждения, религиозные учебные заведения, исправительные колонии. Мясо курбан выдается на основании заявок и подтверждающих документов, поступивших в адрес БФ “Закят” ДУМ РТ", - отметили в муфтияте.За три дня празднования Курбан-байрама помощь оказали 1742 малоимущим семьям из Казани. Как отметили в ДУМ РТ, всем нуждающимся, "независимо от национальной и религиозной принадлежности" раздали более 25 тонн жертвенного мяса.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курбан-байрам, республика татарстан (татарстан)