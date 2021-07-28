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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/pomosch-1743258019.html
Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса
Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса - РИА Новости, 28.07.2021
Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса
Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) по случаю праздника Курбан-байрам раздал нуждающимся мясо... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:07
2021-07-28T13:07
религия и мировоззрение
курбан-байрам
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) по случаю праздника Курбан-байрам раздал нуждающимся мясо жертвенных животных в рамках традиционной благотворительной акции, сообщили РИА Новости в ДУМ РТ."В числе тех, кто в дни гаета (празднования – прим.ред.) получает мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, а также социальные учреждения, религиозные учебные заведения, исправительные колонии. Мясо курбан выдается на основании заявок и подтверждающих документов, поступивших в адрес БФ “Закят” ДУМ РТ", - отметили в муфтияте.За три дня празднования Курбан-байрама помощь оказали 1742 малоимущим семьям из Казани. Как отметили в ДУМ РТ, всем нуждающимся, "независимо от национальной и религиозной принадлежности" раздали более 25 тонн жертвенного мяса.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html
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курбан-байрам, республика татарстан (татарстан)
13:07 28.07.2021
 

Мусульмане Татарстана раздали нуждающимся 25 тонн мяса

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) по случаю праздника Курбан-байрам раздал нуждающимся мясо жертвенных животных в рамках традиционной благотворительной акции, сообщили РИА Новости в ДУМ РТ.
"В числе тех, кто в дни гаета (празднования – прим.ред.) получает мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, а также социальные учреждения, религиозные учебные заведения, исправительные колонии. Мясо курбан выдается на основании заявок и подтверждающих документов, поступивших в адрес БФ “Закят” ДУМ РТ", - отметили в муфтияте.
За три дня празднования Курбан-байрама помощь оказали 1742 малоимущим семьям из Казани. Как отметили в ДУМ РТ, всем нуждающимся, "независимо от национальной и религиозной принадлежности" раздали более 25 тонн жертвенного мяса.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 13:55Религия и мировоззрение
"Нужно больше мечетей": Курбан-байрам в России отметили вопреки запретам
 
Религия и мировоззрениеКурбан-байрамРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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