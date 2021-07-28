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В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом
В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Крыму, водитель машины доставлен в больницу, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:13
2021-07-28T13:13
красногвардейский район
октябрьский
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Крыму, водитель машины доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла в среду в поселке Октябрьское Красногвардейского района."Водитель автомобиля "ВАЗ 211440", на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на железнодорожном переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом рейс "Санкт-Петербург-Севастополь", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в больницу.
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красногвардейский район, октябрьский, республика крым, происшествия
13:13 28.07.2021
 
В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

МВД: в Крыму пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Крыму, водитель машины доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла в среду в поселке Октябрьское Красногвардейского района.
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"Водитель автомобиля "ВАЗ 211440", на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на железнодорожном переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом рейс "Санкт-Петербург-Севастополь", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в больницу.
 
Красногвардейский районОктябрьскийРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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