https://ria.ru/20210728/poezd-1743259307.html

В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом - РИА Новости, 28.07.2021

В Крыму автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Крыму, водитель машины доставлен в больницу, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:13

2021-07-28T13:13

2021-07-28T13:13

красногвардейский район

октябрьский

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Крыму, водитель машины доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла в среду в поселке Октябрьское Красногвардейского района."Водитель автомобиля "ВАЗ 211440", на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на железнодорожном переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом рейс "Санкт-Петербург-Севастополь", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в больницу.

https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html

красногвардейский район

октябрьский

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногвардейский район, октябрьский, республика крым, происшествия