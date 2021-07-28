12:25 28.07.2021 (обновлено: 16:16 29.07.2021)
Максим Решетников пообещал поддержку лучшим проектам KazanSummit 2021
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкХII Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021"
КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Лучшие идеи и проекты для развития сотрудничества РФ и исламских стран получат поддержку на федеральном уровне, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на открытии международного экономического саммита KazanSummit 2021.
Саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" открылся в среду в выставочном центр "Казань ЭКСПО". В нем принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов.
"Обещаю, что те идеи, которые здесь родятся, те проекты, которые здесь родятся, будут самым внимательным образом изучены на федеральном уровне, и идеи, которые будут способствовать нашему совместному движению вперед, получат поддержку", - сказал министр.
Несмотря на особенности нынешней ситуации, форум позволяет встретиться очно, обсудить новые идеи и возможности, отметил Решетников. "Поговорить том, как важна открытость России, как важна интеграция в новый мир, в новые возможности. И конечно, поговорить о нашем взаимодействии с исламскими странами и о том, как 20 миллионов мусульман, которые живут России, какие у них есть, меняются потребности, и как наша экономика должна меняться с тем, чтобы эти новые потребности удовлетворять", - добавил он.
Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление. Среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита - форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана, в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.