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Максим Решетников пообещал поддержку лучшим проектам KazanSummit 2021
Максим Решетников пообещал поддержку лучшим проектам KazanSummit 2021 - РИА Новости, 29.07.2021
Максим Решетников пообещал поддержку лучшим проектам KazanSummit 2021
Лучшие идеи и проекты для развития сотрудничества РФ и исламских стран получат поддержку на федеральном уровне, заявил министр экономического развития РФ Максим РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-28T12:25
2021-07-29T16:16
республика татарстан
россия
максим решетников
совет федерации рф
рустам минниханов
казань
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КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Лучшие идеи и проекты для развития сотрудничества РФ и исламских стран получат поддержку на федеральном уровне, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на открытии международного экономического саммита KazanSummit 2021.Саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" открылся в среду в выставочном центр "Казань ЭКСПО". В нем принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов.Несмотря на особенности нынешней ситуации, форум позволяет встретиться очно, обсудить новые идеи и возможности, отметил Решетников. "Поговорить том, как важна открытость России, как важна интеграция в новый мир, в новые возможности. И конечно, поговорить о нашем взаимодействии с исламскими странами и о том, как 20 миллионов мусульман, которые живут России, какие у них есть, меняются потребности, и как наша экономика должна меняться с тем, чтобы эти новые потребности удовлетворять", - добавил он.Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление. Среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита - форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана, в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
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россия, максим решетников, совет федерации рф, рустам минниханов, казань
12:25 28.07.2021 (обновлено: 16:16 29.07.2021)
 

Максим Решетников пообещал поддержку лучшим проектам KazanSummit 2021

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкХII Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021"
ХII Международный экономический саммит Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Лучшие идеи и проекты для развития сотрудничества РФ и исламских стран получат поддержку на федеральном уровне, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на открытии международного экономического саммита KazanSummit 2021.
Саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" открылся в среду в выставочном центр "Казань ЭКСПО". В нем принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов.
"Обещаю, что те идеи, которые здесь родятся, те проекты, которые здесь родятся, будут самым внимательным образом изучены на федеральном уровне, и идеи, которые будут способствовать нашему совместному движению вперед, получат поддержку", - сказал министр.
Несмотря на особенности нынешней ситуации, форум позволяет встретиться очно, обсудить новые идеи и возможности, отметил Решетников. "Поговорить том, как важна открытость России, как важна интеграция в новый мир, в новые возможности. И конечно, поговорить о нашем взаимодействии с исламскими странами и о том, как 20 миллионов мусульман, которые живут России, какие у них есть, меняются потребности, и как наша экономика должна меняться с тем, чтобы эти новые потребности удовлетворять", - добавил он.
Казань - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 00:22Республика Татарстан
В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021
Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление. Среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита - форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана, в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
 
Республика ТатарстанРоссияМаксим РешетниковСовет Федерации РФРустам МиннихановКазань
 
 
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