https://ria.ru/20210728/podderzhka-1743280116.html

В Тюменской области увеличат поддержку на газификацию до 60 тысяч рублей

В Тюменской области увеличат поддержку на газификацию до 60 тысяч рублей - РИА Новости, 28.07.2021

В Тюменской области увеличат поддержку на газификацию до 60 тысяч рублей

Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию для граждан 43 льготных категорий увеличена в Тюменской области с 40 до 60 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:39

2021-07-28T14:39

2021-07-28T14:39

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 28 июн – РИА Новости. Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию для граждан 43 льготных категорий увеличена в Тюменской области с 40 до 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор по итогам очередного онлайн-заседания областного правительства."В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина жители газифицированных населенных пунктов Тюменской области получат возможность бесплатного подключения к газовым сетям до конца 2022 года. Вместе с тем, мало достроить отводы до земельных участков, людям необходимо понести затраты на внутридомовую газификацию – приобрести и смонтировать газовые трубы, приборы учета, котлы, газовые плиты", – отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.Затраты на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам составляют сегодня около 60 тысяч рублей. Именно до такого уровня увеличена субсидия, выплачиваемая 43 льготным категориям жителей Тюменской области.Кроме того, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.

https://ria.ru/20210719/zhkkh-1741833306.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область