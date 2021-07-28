https://ria.ru/20210728/pfizer-1743349829.html

Исследование показало снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода

Исследование показало снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода - РИА Новости, 28.07.2021

Исследование показало снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода

Исследование показало, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T21:22

2021-07-28T21:22

2021-07-28T21:22

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Исследование показало, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения.Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, "вызывающей даже незначительные симптомы", снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%.В исследовании приняли участие более 44 тысяч добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация.Отмечается, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%.Компания Moderna объявила в апреле, что эффективность ее вакцины от коронавируса превышает 90% и через полгода после прививки. В частности, в компании указывали, что эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%.

https://ria.ru/20210720/paralich-1742060849.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество