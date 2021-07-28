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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/petroglify-1743307876.html
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.07.2021
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО
Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:48
2021-07-28T18:23
археология
достопримечательности
ольга любимова
новости культуры
новости - туризм
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
туризм
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Это просто великолепная новость!" — написала в своем Фейсбуке министр культуры Ольга Любимова. И добавила, что в 2015-2021 годах совместно с правительством Республики Карелия была проведена масштабная работа по продвижению объекта.В январе 2020 года в Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева РИА Новости сообщили, что Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение карельских петроглифов в список ЮНЕСКО.Петроглифы Онежского озера и Белого моря — один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплекс наскального искусства, который находится в хорошей сохранности, отличается высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.
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археология, достопримечательности, ольга любимова, новости культуры, новости - туризм, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), туризм, россия, юнеско, артур парфенчиков, республика карелия
16:48 28.07.2021 (обновлено: 18:23 28.07.2021)
 
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО

Глава Карелии Парфенчиков: петроглифы Онежского озера и Белого моря включены в список ЮНЕСКО

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкНаскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" (Залавруга)
Наскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса Беломорские петроглифы (Залавруга) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!! Подробности позже!!! Всей команде спасибо за отличную работу", — поделился он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

"Это просто великолепная новость!" — написала в своем Фейсбуке министр культуры Ольга Любимова. И добавила, что в 2015-2021 годах совместно с правительством Республики Карелия была проведена масштабная работа по продвижению объекта.
В январе 2020 года в Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева РИА Новости сообщили, что Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение карельских петроглифов в список ЮНЕСКО.
Петроглифы Онежского озера и Белого моря — один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплекс наскального искусства, который находится в хорошей сохранности, отличается высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.
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