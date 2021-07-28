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Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.07.2021
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО
Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:48
2021-07-28T16:48
2021-07-28T18:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Это просто великолепная новость!" — написала в своем Фейсбуке министр культуры Ольга Любимова. И добавила, что в 2015-2021 годах совместно с правительством Республики Карелия была проведена масштабная работа по продвижению объекта.В январе 2020 года в Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева РИА Новости сообщили, что Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение карельских петроглифов в список ЮНЕСКО.Петроглифы Онежского озера и Белого моря — один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплекс наскального искусства, который находится в хорошей сохранности, отличается высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.
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археология, достопримечательности, ольга любимова, новости культуры, новости - туризм, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), туризм, россия, юнеско, артур парфенчиков, республика карелия
16:48 28.07.2021 (обновлено: 18:23 28.07.2021)
Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО
Глава Карелии Парфенчиков: петроглифы Онежского озера и Белого моря включены в список ЮНЕСКО