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Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО

Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.07.2021

Петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список ЮНЕСКО

Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:48

2021-07-28T16:48

2021-07-28T18:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Расположенный в Карелии памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Это просто великолепная новость!" — написала в своем Фейсбуке министр культуры Ольга Любимова. И добавила, что в 2015-2021 годах совместно с правительством Республики Карелия была проведена масштабная работа по продвижению объекта.В январе 2020 года в Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева РИА Новости сообщили, что Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение карельских петроглифов в список ЮНЕСКО.Петроглифы Онежского озера и Белого моря — один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплекс наскального искусства, который находится в хорошей сохранности, отличается высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.

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