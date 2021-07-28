Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/peregovory-1743334643.html
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 28.07.2021
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве
США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:59
2021-07-28T20:06
сергей рябков
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили конструктивный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что в последние годы РФ и США "мягко говоря, в основном спорили, временами уровень децибелов в наших пикировках был довольно высоким"."Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале точки соприкосновения", - сказал замминистра.Вторым фактором, который позволяет говорить о конструктивности прошедшей встречи, Рябков назвал тот факт, что стороны смогли обсудить "не только содержательную часть предстоящего стратегического диалога, но и наметить некую перспективу"."Мы договорились провести следующую встречу в таком же формате в конце сентября. Время до этой встречи будет использовано для обмена информацией в рабочем порядке о том, как нам организовать оптимальным образом дальнейший процесс. Я должен сказать, что это непростой вопрос", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что как у РФ, так и у США есть свое видение. "Но мы сейчас в поиске того, как нам сейчас сближать эти подходы. Это ровно то, чем должны заниматься на нашем уровне переговорщики, команды с обеих сторон. И все же итог сегодняшних обсуждений настраивает скорее на положительный лад", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743324278.html
https://ria.ru/20210728/kosachev-1743336265.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f42de00abd30ea4c6e1ecbb0f3435045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, россия, сша, в мире
18:59 28.07.2021 (обновлено: 20:06 28.07.2021)
 
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве

Замглавы МИД Рябков: встреча с США по стратегической стабильности носила конструктивный характер

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили конструктивный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главными показателями и критериями, по которым я могу сказать, что встреча была в позитиве и носила скорее конструктивный характер, - эти два показателя сводятся к следующему: первое - не было попыток навязать друг другу и, это надо отдать должное американской стороне, подходы, которые для нас заведомо неприемлемы", - сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что в последние годы РФ и США "мягко говоря, в основном спорили, временами уровень децибелов в наших пикировках был довольно высоким".
"Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале точки соприкосновения", - сказал замминистра.
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 17:57
Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением
Вторым фактором, который позволяет говорить о конструктивности прошедшей встречи, Рябков назвал тот факт, что стороны смогли обсудить "не только содержательную часть предстоящего стратегического диалога, но и наметить некую перспективу".
"Мы договорились провести следующую встречу в таком же формате в конце сентября. Время до этой встречи будет использовано для обмена информацией в рабочем порядке о том, как нам организовать оптимальным образом дальнейший процесс. Я должен сказать, что это непростой вопрос", - добавил Рябков.
"Тематика организации дипломатических контактов на разных уровнях зависит прежде всего от содержательной части, от той цели, которую мы ставим перед собой. Но после первой встречи делегаций говорить о том, чтобы согласовали некую цель, я, наверное, не могу. Это в принципе было невозможно. Мы в самом начале пути", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что как у РФ, так и у США есть свое видение. "Но мы сейчас в поиске того, как нам сейчас сближать эти подходы. Это ровно то, чем должны заниматься на нашем уровне переговорщики, команды с обеих сторон. И все же итог сегодняшних обсуждений настраивает скорее на положительный лад", - добавил Рябков.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 19:15
Косачев назвал переговоры России и США в Женеве добрым знаком
 
Сергей РябковРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния