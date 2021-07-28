https://ria.ru/20210728/peregovory-1743334643.html
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 28.07.2021
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве
США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:59
2021-07-28T18:59
2021-07-28T20:06
сергей рябков
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сша
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили конструктивный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что в последние годы РФ и США "мягко говоря, в основном спорили, временами уровень децибелов в наших пикировках был довольно высоким"."Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале точки соприкосновения", - сказал замминистра.Вторым фактором, который позволяет говорить о конструктивности прошедшей встречи, Рябков назвал тот факт, что стороны смогли обсудить "не только содержательную часть предстоящего стратегического диалога, но и наметить некую перспективу"."Мы договорились провести следующую встречу в таком же формате в конце сентября. Время до этой встречи будет использовано для обмена информацией в рабочем порядке о том, как нам организовать оптимальным образом дальнейший процесс. Я должен сказать, что это непростой вопрос", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что как у РФ, так и у США есть свое видение. "Но мы сейчас в поиске того, как нам сейчас сближать эти подходы. Это ровно то, чем должны заниматься на нашем уровне переговорщики, команды с обеих сторон. И все же итог сегодняшних обсуждений настраивает скорее на положительный лад", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743324278.html
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сергей рябков, россия, сша, в мире
18:59 28.07.2021 (обновлено: 20:06 28.07.2021)
Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве
Замглавы МИД Рябков: встреча с США по стратегической стабильности носила конструктивный характер
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. США
на встрече в Женеве
по стратегической стабильности не пытались навязать России
подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили конструктивный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Главными показателями и критериями, по которым я могу сказать, что встреча была в позитиве и носила скорее конструктивный характер, - эти два показателя сводятся к следующему: первое - не было попыток навязать друг другу и, это надо отдать должное американской стороне, подходы, которые для нас заведомо неприемлемы", - сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что в последние годы РФ и США "мягко говоря, в основном спорили, временами уровень децибелов в наших пикировках был довольно высоким".
"Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале точки соприкосновения", - сказал замминистра.
Вторым фактором, который позволяет говорить о конструктивности прошедшей встречи, Рябков назвал тот факт, что стороны смогли обсудить "не только содержательную часть предстоящего стратегического диалога, но и наметить некую перспективу".
"Мы договорились провести следующую встречу в таком же формате в конце сентября. Время до этой встречи будет использовано для обмена информацией в рабочем порядке о том, как нам организовать оптимальным образом дальнейший процесс. Я должен сказать, что это непростой вопрос", - добавил Рябков.
"Тематика организации дипломатических контактов на разных уровнях зависит прежде всего от содержательной части, от той цели, которую мы ставим перед собой. Но после первой встречи делегаций говорить о том, чтобы согласовали некую цель, я, наверное, не могу. Это в принципе было невозможно. Мы в самом начале пути", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что как у РФ, так и у США есть свое видение. "Но мы сейчас в поиске того, как нам сейчас сближать эти подходы. Это ровно то, чем должны заниматься на нашем уровне переговорщики, команды с обеих сторон. И все же итог сегодняшних обсуждений настраивает скорее на положительный лад", - добавил Рябков.