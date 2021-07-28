https://ria.ru/20210728/peregovory-1743334643.html

Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве

Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 28.07.2021

Рябков рассказал о переговорах с США в Женеве

США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:59

2021-07-28T18:59

2021-07-28T20:06

сергей рябков

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg

ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. США на встрече в Женеве по стратегической стабильности не пытались навязать России подходы, которые для Москвы заведомо неприемлемы, консультации носили конструктивный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что в последние годы РФ и США "мягко говоря, в основном спорили, временами уровень децибелов в наших пикировках был довольно высоким"."Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале точки соприкосновения", - сказал замминистра.Вторым фактором, который позволяет говорить о конструктивности прошедшей встречи, Рябков назвал тот факт, что стороны смогли обсудить "не только содержательную часть предстоящего стратегического диалога, но и наметить некую перспективу"."Мы договорились провести следующую встречу в таком же формате в конце сентября. Время до этой встречи будет использовано для обмена информацией в рабочем порядке о том, как нам организовать оптимальным образом дальнейший процесс. Я должен сказать, что это непростой вопрос", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что как у РФ, так и у США есть свое видение. "Но мы сейчас в поиске того, как нам сейчас сближать эти подходы. Это ровно то, чем должны заниматься на нашем уровне переговорщики, команды с обеих сторон. И все же итог сегодняшних обсуждений настраивает скорее на положительный лад", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743324278.html

https://ria.ru/20210728/kosachev-1743336265.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, россия, сша, в мире