11:00 28.07.2021 (обновлено: 11:39 28.07.2021)
Киев готов вести переговоры в "нормандском формате", заявил Зеленский
Президент Зеленский: Киев готов к переговорам, в том числе в "нормандском формате"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в "нормандском формате", рассчитывает, что встреча состоится.
"Я подтверждаю еще раз нашу готовность к переговорам, как и в "нормандском формате", я считаю, что эта встреча будет, но на сегодня все это (урегулирование – ред.) зависит от России и не надо нам перебрасывать этот мяч. Мы все понимаем, что это зависит от них", - сказал Зеленский на брифинге в среду.
По его словам, продвижение сторон по пути урегулирования на востоке Украины не быстрое, но делается так, "как только возможно".
Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.