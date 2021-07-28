https://ria.ru/20210728/peregovory-1743229655.html

Киев готов вести переговоры в "нормандском формате", заявил Зеленский

Киев готов вести переговоры в "нормандском формате", заявил Зеленский - РИА Новости, 28.07.2021

Киев готов вести переговоры в "нормандском формате", заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в "нормандском формате",... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:00

2021-07-28T11:00

2021-07-28T11:39

"нормандская четверка"

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

донбасс

киев

в мире

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в "нормандском формате", рассчитывает, что встреча состоится."Я подтверждаю еще раз нашу готовность к переговорам, как и в "нормандском формате", я считаю, что эта встреча будет, но на сегодня все это (урегулирование – ред.) зависит от России и не надо нам перебрасывать этот мяч. Мы все понимаем, что это зависит от них", - сказал Зеленский на брифинге в среду.По его словам, продвижение сторон по пути урегулирования на востоке Украины не быстрое, но делается так, "как только возможно".Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737790945.html

https://ria.ru/20210511/guterresh-1731717977.html

донбасс

киев

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"нормандская четверка", владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, в мире