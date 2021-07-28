https://ria.ru/20210728/park-1743296683.html
Суд назначил обязательные работы мужчине, сбившему ребенка в парке
Суд назначил обязательные работы мужчине, сбившему ребенка в парке - РИА Новости, 28.07.2021
Суд назначил обязательные работы мужчине, сбившему ребенка в парке
Суд оштрафовал мужчину, наехавшего на электросамокате на ребенка в Колпинском парке Санкт-Петербурга, на 200 тысяч рублей и назначил обязательные работы,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:01
2021-07-28T16:01
2021-07-28T16:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал мужчину, наехавшего на электросамокате на ребенка в Колпинском парке Санкт-Петербурга, на 200 тысяч рублей и назначил обязательные работы, сообщает региональный главк СК."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины 1971 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, мужчина 1 июня наехал на электросамокате на мальчика 2016 года рождения на территории Колпинского парка. В результате мальчик получил повреждения различной степени тяжести."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, а также в пользу потерпевшего судом взыскано 200 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
16:01 28.07.2021 (обновлено: 16:08 28.07.2021)
Суд назначил обязательные работы мужчине, сбившему ребенка в парке
В Петербурге суд назначил обязательные работы и штраф мужчине, сбившему ребенка в парке