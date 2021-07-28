https://ria.ru/20210728/otmena-1743218443.html

Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу

Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу - РИА Новости, 28.07.2021

Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу

Константинопольский патриарх Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:07

2021-07-28T10:07

2021-07-28T10:07

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

варфоломей i (патриарх константинопольский)

куба

в мире

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь, сообщается на сайте патриархии."Настоящим объявляется, что по техническим причинам отменен визит Вселенского патриарха Варфоломея на Кубу и в Гватемалу, который должен был состояться в ноябре", - говорится в сообщении Фанара.Поездка планировалась в начале ноября, после визита в США. Варфоломей посетит США с 23 октября по 3 ноября. В программе поездки - Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон. Запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ранее визит постоянно откладывался - первоначально он планировался в 2019 году, затем - в мае 2020 года. В Америке Варфоломей не был 12 лет.Визит совпадает с 30-летием пребывания Варфоломея на патриаршем посту. Помимо этого, в следующем году исполняется 100 лет учреждения американской архиепископии.Госдепартамент США два дня назад опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.

https://ria.ru/20201206/pravoslavie-1587901676.html

https://ria.ru/20210726/solidarnost-1742869571.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, варфоломей i (патриарх константинопольский), куба, в мире