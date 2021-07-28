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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/otmena-1743218443.html
Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу
Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу - РИА Новости, 28.07.2021
Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу
Константинопольский патриарх Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:07
2021-07-28T10:07
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
варфоломей i (патриарх константинопольский)
куба
в мире
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь, сообщается на сайте патриархии."Настоящим объявляется, что по техническим причинам отменен визит Вселенского патриарха Варфоломея на Кубу и в Гватемалу, который должен был состояться в ноябре", - говорится в сообщении Фанара.Поездка планировалась в начале ноября, после визита в США. Варфоломей посетит США с 23 октября по 3 ноября. В программе поездки - Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон. Запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ранее визит постоянно откладывался - первоначально он планировался в 2019 году, затем - в мае 2020 года. В Америке Варфоломей не был 12 лет.Визит совпадает с 30-летием пребывания Варфоломея на патриаршем посту. Помимо этого, в следующем году исполняется 100 лет учреждения американской архиепископии.Госдепартамент США два дня назад опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.
https://ria.ru/20201206/pravoslavie-1587901676.html
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константинопольский патриархат, варфоломей i (патриарх константинопольский), куба, в мире
10:07 28.07.2021
 
Константинопольский патриарх отменил визит на Кубу и в Гватемалу

Патриарх Варфоломей отменил визит на Кубу и в Гватемалу "по техническим причинам"

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей "по техническим причинам" отменил визит на Кубу и в Гватемалу, планировавшийся на ноябрь, сообщается на сайте патриархии.
"Настоящим объявляется, что по техническим причинам отменен визит Вселенского патриарха Варфоломея на Кубу и в Гватемалу, который должен был состояться в ноябре", - говорится в сообщении Фанара.
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Поездка планировалась в начале ноября, после визита в США. Варфоломей посетит США с 23 октября по 3 ноября. В программе поездки - Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон. Запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ранее визит постоянно откладывался - первоначально он планировался в 2019 году, затем - в мае 2020 года. В Америке Варфоломей не был 12 лет.
Визит совпадает с 30-летием пребывания Варфоломея на патриаршем посту. Помимо этого, в следующем году исполняется 100 лет учреждения американской архиепископии.
Госдепартамент США два дня назад опубликовал заявление, в котором главы МИД 20 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе, потребовали соблюдать права человека и восстановить доступ к интернету. Документ подписали США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Украина и Южная Корея.
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)КубаВ мире
 
 
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