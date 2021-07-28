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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/osvyaschenie-1743154848.html
В храме на Куликовом поле воссоздали иконостас и алтарь
В храме на Куликовом поле воссоздали иконостас и алтарь - РИА Новости, 28.07.2021
В храме на Куликовом поле воссоздали иконостас и алтарь
Придел Сергия Радонежского, для которого был воссоздан иконостас с уникальной копией царских врат XVII века, освятят в среду, в День крещения Руси, в храме... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:21
2021-07-28T00:21
религия и мировоззрение
дон
"куликово поле"
сергий радонежский
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Придел Сергия Радонежского, для которого был воссоздан иконостас с уникальной копией царских врат XVII века, освятят в среду, в День крещения Руси, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино на Куликовом поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле""В День Крещения Руси в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино будет освящен придел Сергия Радонежского. По сохранившимся изображениям мастера "Софрино" воссоздали иконостас с копией уникальных царских врат XVI века. Это первый этап по восстановлению придела , следующим этапом надо создать иконы для иконостаса", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.Как рассказали в пресс-службе, сохранилось описание иконостаса и образов, которые его украшали. На основании исторических источников сотрудники фондов Государственного музея-заповедника "Куликово поле" вместе с тульским иконописцем Юрием Земцовым отобрали 24 иконы, которые не будут противоречить историческому описанию и православным канонам.Храм Рождества Пресвятой Богородицы был возведен на слиянии рек Дона и Непрядвы в конце XIX века. Придел Сергия Радонежского в нем обустроили последним и освятили накануне празднования 507 годовщины Куликовской биты в 1887 году. На народные средства в Петербурге был изготовлен иконостас, изюминкой которого стали уникальные Царские врата XVI века. Этот памятник древнерусского искусства прибыл в село Монастырщино в XVII веке из Донского монастыря. В то время к нему были приписаны земли Куликова поля и деревянная церковь Рождества Богородицы. В первые десятилетия советской власти Царские врата были вывезены из заброшенного храма с Куликова поля в Коломенское, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном историческом музее.Реликвия стала основой для нового иконостаса. В соответствии с оригиналом на Церковных вратах будут размещены лики Спасителя, Богоматери, херувимов, святителей и архидиаконов. Над главным входом в алтарь придела - изображения Троицы и причащения Иисусом Христом святых апостолов.Как сообщили в пресс-службе, вернуть исторический облик храму Рождества Пресвятой Богородицы музею-заповеднику "Куликово поле" удалось благодаря народной поддержке. Сбор средств благословил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Свою лепту в разработку проекта и восстановление иконостаса Сергия Радонежского внесли служители и прихожане тульских и московских храмов, посетители музея-заповедника и участники событийных мероприятий на Куликовом поле.
https://ria.ru/20190921/1558943006.html
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дон, "куликово поле", сергий радонежский, санкт-петербург
00:21 28.07.2021
 

В храме на Куликовом поле воссоздали иконостас и алтарь

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкКуликово поле
Куликово поле - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Придел Сергия Радонежского, для которого был воссоздан иконостас с уникальной копией царских врат XVII века, освятят в среду, в День крещения Руси, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино на Куликовом поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле"
"В День Крещения Руси в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино будет освящен придел Сергия Радонежского. По сохранившимся изображениям мастера "Софрино" воссоздали иконостас с копией уникальных царских врат XVI века. Это первый этап по восстановлению придела , следующим этапом надо создать иконы для иконостаса", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Как рассказали в пресс-службе, сохранилось описание иконостаса и образов, которые его украшали. На основании исторических источников сотрудники фондов Государственного музея-заповедника "Куликово поле" вместе с тульским иконописцем Юрием Земцовым отобрали 24 иконы, которые не будут противоречить историческому описанию и православным канонам.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы был возведен на слиянии рек Дона и Непрядвы в конце XIX века. Придел Сергия Радонежского в нем обустроили последним и освятили накануне празднования 507 годовщины Куликовской биты в 1887 году. На народные средства в Петербурге был изготовлен иконостас, изюминкой которого стали уникальные Царские врата XVI века.
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Этот памятник древнерусского искусства прибыл в село Монастырщино в XVII веке из Донского монастыря. В то время к нему были приписаны земли Куликова поля и деревянная церковь Рождества Богородицы. В первые десятилетия советской власти Царские врата были вывезены из заброшенного храма с Куликова поля в Коломенское, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном историческом музее.
Реликвия стала основой для нового иконостаса. В соответствии с оригиналом на Церковных вратах будут размещены лики Спасителя, Богоматери, херувимов, святителей и архидиаконов. Над главным входом в алтарь придела - изображения Троицы и причащения Иисусом Христом святых апостолов.
Как сообщили в пресс-службе, вернуть исторический облик храму Рождества Пресвятой Богородицы музею-заповеднику "Куликово поле" удалось благодаря народной поддержке. Сбор средств благословил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Свою лепту в разработку проекта и восстановление иконостаса Сергия Радонежского внесли служители и прихожане тульских и московских храмов, посетители музея-заповедника и участники событийных мероприятий на Куликовом поле.
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