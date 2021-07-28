https://ria.ru/20210728/oshibki-1743357541.html
В Болгарии сообщили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации
В Болгарии сообщили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации - РИА Новости, 29.07.2021
В Болгарии сообщили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации
Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране десяти тысяч жизней... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-28T23:35
2021-07-28T23:35
2021-07-29T07:21
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коронавирусы
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В Болгарии сообщили о десяти тысячах смертей из-за ошибки при вакцинации
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране десяти тысяч жизней. Фрагмент его выступления показал телеканал Nova.Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни.По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80 процентов умерших были пожилыми."Эти жизни могли быть спасены", — добавил он.Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы.
https://ria.ru/20210728/skoraya-1743238911.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, болгария, вакцинация, в мире
23:35 28.07.2021 (обновлено: 07:21 29.07.2021)
В Болгарии сообщили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации
Минздрав Болгарии: десять тысяч людей погибли от COVID-19 из-за ошибки при организации вакцинации